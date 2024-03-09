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Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером" - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 09.03.2024 (обновлено: 17:00 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/s-300-1932033934.html
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером" - РИА Новости, 09.03.2024
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:05
2024-03-09T17:00
специальная военная операция на украине
зрк с-300
с-300пс
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из видео, попавшего в распоряжение РИА Новости. &quot;Уничтожен также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет&quot;, — сообщил агентству источник в силовых структурах.На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, видны полностью уничтоженные три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения. Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты российского комплекса "Искандер-М" по украинской зенитной ракетной системе С-300 в районе Покровска в ДНР. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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РИА Новости
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Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
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зрк с-300, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, ЗРК С-300, С-300ПС, Безопасность
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"

"Искандер-М" одним ударом уничтожил три украинские машины комплекса С-300

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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из видео, попавшего в распоряжение РИА Новости.
«

"Уничтожен также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет", — сообщил агентству источник в силовых структурах.

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На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, видны полностью уничтоженные три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения.
Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты российского комплекса "Искандер-М" по украинской зенитной ракетной системе С-300 в районе Покровска в ДНР.
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ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Специальная военная операция на УкраинеЗРК С-300С-300ПСБезопасность
 
 
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