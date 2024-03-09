https://ria.ru/20240309/s-300-1932033934.html
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером" - РИА Новости, 09.03.2024
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:05
2024-03-09T16:05
2024-03-09T17:00
специальная военная операция на украине
зрк с-300
с-300пс
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932034730_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e84f7d01603732d84f5016827e96203.jpg
ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из видео, попавшего в распоряжение РИА Новости. "Уничтожен также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет", — сообщил агентству источник в силовых структурах.На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, видны полностью уничтоженные три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения. Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты российского комплекса "Искандер-М" по украинской зенитной ракетной системе С-300 в районе Покровска в ДНР. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932034730_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_5f7f21e7e2c1f469bcf3a27836b0b9b4.jpg
Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара.
2024-03-09T16:05
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зрк с-300, с-300пс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, ЗРК С-300, С-300ПС, Безопасность
Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"
"Искандер-М" одним ударом уничтожил три украинские машины комплекса С-300
ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из видео, попавшего в распоряжение РИА Новости.
«
"Уничтожен также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет", — сообщил агентству источник в силовых структурах.
Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, видны полностью уничтоженные три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения.
Перед этим сегодня Минобороны
опубликовало видео попадания ракеты российского комплекса "Искандер-М" по украинской зенитной ракетной системе С-300 в районе Покровска в ДНР.
Под Авдеевкой уничтожен миф о всемогуществе США
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились