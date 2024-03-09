https://ria.ru/20240309/s-300-1932033934.html

Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"

Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером" - РИА Новости, 09.03.2024

Опубликованы кадры уничтожения дивизиона С-300 ВСУ "Искандером"

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:05

2024-03-09T16:05

2024-03-09T17:00

специальная военная операция на украине

зрк с-300

с-300пс

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" одной ракетой уничтожил три машины системы ПВО украинских войск ЗРК С-300, следует из видео, попавшего в распоряжение РИА Новости. "Уничтожен также радиолокатор подсвета целей и наведения ракет", — сообщил агентству источник в силовых структурах.На видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, видны полностью уничтоженные три пусковые установки ЗРК С-300ПС, а также автомобили сопровождения. Перед этим сегодня Минобороны опубликовало видео попадания ракеты российского комплекса "Искандер-М" по украинской зенитной ракетной системе С-300 в районе Покровска в ДНР. ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ В распоряжении РИА Новости оказались кадры последствий удара по дивизиону С-300 ВСУ западнее города Покровск в Донбассе. В результате точного удара были поражены: 3 пусковые установки ЗРК С-300ПС, радиолокатор подсвета целей и наведения ракет; два автомобиля сопровождения ВСУ. Ранее МО РФ опубликовали кадры самого удара. 2024-03-09T16:05 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зрк с-300, с-300пс, безопасность