https://ria.ru/20240309/s-300-1932020632.html
Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО
Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2024
Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО
Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинскую ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:01
2024-03-09T14:01
2024-03-09T15:02
специальная военная операция на украине
покровск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинскую ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР, следует из видео, опубликованного Министерством обороны."По выявленной позиции пусковой установки ЗРС С-300 ВСУ был нанесен удар ОТРК "Искандер". В результате точного удара позиция зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ была уничтожена", — отметили в ведомстве.На кадрах демонстрируются машины украинского комплекса, стоящие на дороге вдоль лесопосадки. Их снимает российский разведывательный БПЛА. Затем следует мощный взрыв от попадания ракеты "Искандера", точно угодившей по центру скопления машин С-300. Взрыв сопровождается характерным разлетом "огненных шаров" в разные стороны от сдетонировавших ракет украинского комплекса.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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Кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер"
МО РФ показало кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер", в результате точного удара позиция ВСУ была уничтожена.
2024-03-09T14:01
true
PT0M37S
РИА Новости
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покровск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Безопасность
Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО
Минобороны показало кадры уничтожения "Искандером" комплекса С-300