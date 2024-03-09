https://ria.ru/20240309/s-300-1932020632.html

Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО

Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО - РИА Новости, 09.03.2024

Появилось видео уничтожения "Искандером" украинского С-300 в зоне СВО

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинскую ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:01

2024-03-09T14:01

2024-03-09T15:02

специальная военная операция на украине

покровск

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" уничтожил украинскую ЗРК С-300 в районе Покровска в ДНР, следует из видео, опубликованного Министерством обороны."По выявленной позиции пусковой установки ЗРС С-300 ВСУ был нанесен удар ОТРК "Искандер". В результате точного удара позиция зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ была уничтожена", — отметили в ведомстве.На кадрах демонстрируются машины украинского комплекса, стоящие на дороге вдоль лесопосадки. Их снимает российский разведывательный БПЛА. Затем следует мощный взрыв от попадания ракеты "Искандера", точно угодившей по центру скопления машин С-300. Взрыв сопровождается характерным разлетом "огненных шаров" в разные стороны от сдетонировавших ракет украинского комплекса.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер" МО РФ показало кадры поражения С-300 противника комплексом "Искандер", в результате точного удара позиция ВСУ была уничтожена. 2024-03-09T14:01 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

покровск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность