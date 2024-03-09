Рейтинг@Mail.ru
Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/ritter-1931979663.html
Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией
Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией
Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T07:43
2024-03-09T07:43
скотт риттер
россия
москва
сша
анатолий антонов
сергей рябков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929846241_0:56:3256:1888_1920x0_80_0_0_4a265b949c4e34d431cc311d6a7a9081.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову (послу России в США – ред.). Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", - сказал Риттер. Как отметил собеседник агентства, в текущих реалиях у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, ожидающих, когда они смогут войти и обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения. "На самом деле, если вы взглянете на российское посольство в США, посол Анатолий Антонов является опытным переговорщиком по контролю над вооружениями… У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями" - сказал Риттер. По словам собеседника агентства, Москва не раз показывала готовность к диалогу по вопросам контроля над вооружениями, и в этой ситуации Вашингтон должен пересмотреть свою политику и вернуться за стол переговоров. По его словам, инициированный западными политиками диалог необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на континенте. "Для того, чтобы сделать это, мы должны принять неизбежность победы России на Украине. Эту пилюлю будет тяжело проглотить, но, хотите верьте, хотите нет, это не поражение. Это не обязательно должно быть поражением или для США, или для Европы, или для НАТО. Это победа России над украинским ультранационализмом", – резюмировал он. Россия ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят эпизодические телефонные разговоры, когда Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html
https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html
https://ria.ru/20240225/zapad-1929022444.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929846241_0:5:2715:2041_1920x0_80_0_0_f3cb361dda6131a637923a2e6ab7426d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
скотт риттер, россия, москва, сша, анатолий антонов, сергей рябков, нато
Скотт Риттер, Россия, Москва, США, Анатолий Антонов, Сергей Рябков, НАТО
Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией

Экс-разведчик США посоветовал западным политикам чаще звонить российским послам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
«
"Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову (послу России в США – ред.). Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", - сказал Риттер.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
Как отметил собеседник агентства, в текущих реалиях у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, ожидающих, когда они смогут войти и обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения.
"На самом деле, если вы взглянете на российское посольство в США, посол Анатолий Антонов является опытным переговорщиком по контролю над вооружениями… У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями" - сказал Риттер.
По словам собеседника агентства, Москва не раз показывала готовность к диалогу по вопросам контроля над вооружениями, и в этой ситуации Вашингтон должен пересмотреть свою политику и вернуться за стол переговоров. По его словам, инициированный западными политиками диалог необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на континенте.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Слушайте Путина внимательно". Экс-разведчик ВС США обратился к Западу
19 декабря 2023, 18:42
"Для того, чтобы сделать это, мы должны принять неизбежность победы России на Украине. Эту пилюлю будет тяжело проглотить, но, хотите верьте, хотите нет, это не поражение. Это не обязательно должно быть поражением или для США, или для Европы, или для НАТО. Это победа России над украинским ультранационализмом", – резюмировал он.
Россия ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят эпизодические телефонные разговоры, когда Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Запад лихорадочно пытается заделать брешь в информационной блокаде России
12 февраля, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
"Не ждите чуда". Запад толкает соседа России на вражду с Кремлем
25 февраля, 08:00
 
Скотт РиттерРоссияМоскваСШААнатолий АнтоновСергей РябковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала