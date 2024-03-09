https://ria.ru/20240309/ritter-1931979663.html

Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией

Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией - РИА Новости, 09.03.2024

Экс-разведчик США дал совет западным политикам по диалогу с Россией

Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T07:43

2024-03-09T07:43

2024-03-09T07:43

скотт риттер

россия

москва

сша

анатолий антонов

сергей рябков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929846241_0:56:3256:1888_1920x0_80_0_0_4a265b949c4e34d431cc311d6a7a9081.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Западным политикам надо начать инициировать диалог с Москвой по вопросам европейской безопасности, чаще звонить российским послам в странах Европы и США, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните Анатолию Антонову (послу России в США – ред.). Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", - сказал Риттер. Как отметил собеседник агентства, в текущих реалиях у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, ожидающих, когда они смогут войти и обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения. "На самом деле, если вы взглянете на российское посольство в США, посол Анатолий Антонов является опытным переговорщиком по контролю над вооружениями… У этого человека на столе должно быть полно предложений от всех правительственных и неправительственных организаций, связанных с контролем над вооружениями" - сказал Риттер. По словам собеседника агентства, Москва не раз показывала готовность к диалогу по вопросам контроля над вооружениями, и в этой ситуации Вашингтон должен пересмотреть свою политику и вернуться за стол переговоров. По его словам, инициированный западными политиками диалог необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на континенте. "Для того, чтобы сделать это, мы должны принять неизбежность победы России на Украине. Эту пилюлю будет тяжело проглотить, но, хотите верьте, хотите нет, это не поражение. Это не обязательно должно быть поражением или для США, или для Европы, или для НАТО. Это победа России над украинским ультранационализмом", – резюмировал он. Россия ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности, после того, как линия Вашингтона изменится, Москва будет готова оценить, насколько целесообразно обсуждать подобные вопросы, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отмечал, что между высокопоставленным официальными лицами РФ и США происходят эпизодические телефонные разговоры, когда Москва доводит до Вашингтона сигнал об опасности эскалации на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html

https://ria.ru/20240212/rossiya-1926711803.html

https://ria.ru/20240225/zapad-1929022444.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

скотт риттер, россия, москва, сша, анатолий антонов, сергей рябков, нато