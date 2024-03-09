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В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html
В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт
В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт - РИА Новости, 09.03.2024
В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт
Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России, заявил председатель правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:45
2024-03-09T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
грузия
россия
зугдиди
владимир зеленский
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 9 мар – РИА Новости. Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили. "Предстоящие осенью парламентские выборы очень важны для нашей страны. Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие. Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли. Я поговорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа "Грузинской мечты" является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития", - заявил Гарибашвили журналистам после встречи со сторонниками в Зугдиди. В феврале 2022 года Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Ранее представители правящей партий Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html
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в мире, грузия, россия, зугдиди, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, единое национальное движение
Специальная военная операция на Украине, В мире, Грузия, Россия, Зугдиди, Владимир Зеленский, Ираклий Гарибашвили, Единое национальное движение
В Грузии заявили, что есть риски вовлечения страны в военный конфликт

Гарибашвили: риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются

© Фото : State Security Service of Georgia Грузия
 Грузия - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : State Security Service of Georgia
Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 9 мар – РИА Новости. Грузия все еще стоит перед риском вовлечения в военный конфликт и открытия "второго фронта" против России, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили.
«
"Предстоящие осенью парламентские выборы очень важны для нашей страны. Мы сохранили стабильность, мир и экономическое развитие. Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием "второго фронта", никуда не исчезли. Я поговорил об этих проблемах с избирателями и сказал им, что победа "Грузинской мечты" является единственным альтернативным решением для нашего народа по сохранению мира, стабильности и развития", - заявил Гарибашвили журналистам после встречи со сторонниками в Зугдиди.
В феврале 2022 года Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси. Ранее представители правящей партий Грузии неоднократно заявляли, что украинские чиновники и их сторонники из оппозиционной партии "Единое национальное движение" хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Папа римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг
Вчера, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГрузияРоссияЗугдидиВладимир ЗеленскийИраклий ГарибашвилиЕдиное национальное движение
 
 
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