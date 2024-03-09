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Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 09.03.2024
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01:05 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/reyting-1931966083.html
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 09.03.2024
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:05
2024-03-09T01:05
украина
ccc
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "C"; в национальной валюте оба рейтинга были сохранены: долгосрочный на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне "C". "Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга", - комментируют аналитики агентства.
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украина, ccc
Украина, CCC
Агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC"

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CC" с "CCC", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался на уровне "C"; в национальной валюте оба рейтинга были сохранены: долгосрочный на отметке "CCC+" (прогноз стабильный), краткосрочный также на уровне "C".
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Не зря скакали — экономика Украины разрушена навсегда
21 февраля, 08:00
"Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по реструктуризации долга", - комментируют аналитики агентства.
 
УкраинаCCC
 
 
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