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Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 09.03.2024 (обновлено: 15:20 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/remont-1932028479.html
Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА
Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.03.2024
Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА
Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:15
2024-03-09T15:20
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели, и приступили к восстановлению теплового контура здания. "На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже. Выбитые окна временно заклеивают пленкой. Стеклопакеты и поврежденный сайдинг уже заказаны, остекление поступит через 3 дня, сайдинг - в течение двух недель", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931880841.html
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происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА

Рабочие разбирают разбитую кладку поврежденной атакой БПЛА курской поликлиники

© Фото : Роман Старовойт/TelegramВосстановительные работы на техническом этаже поликлиники №6 в Курске. 9 марта 2024
Восстановительные работы на техническом этаже поликлиники №6 в Курске. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Восстановительные работы на техническом этаже поликлиники №6 в Курске. 9 марта 2024
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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели, и приступили к восстановлению теплового контура здания.
"На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже. Выбитые окна временно заклеивают пленкой. Стеклопакеты и поврежденный сайдинг уже заказаны, остекление поступит через 3 дня, сайдинг - в течение двух недель", — сообщил Старовойт.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскКурская областьРоман Старовойт
 
 
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