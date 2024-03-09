https://ria.ru/20240309/remont-1932028479.html

Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА

Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.03.2024

Рабочие начали ремонт курской поликлиники, поврежденной при атаке БПЛА

Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:15

2024-03-09T15:15

2024-03-09T15:20

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 9 мар - РИА Новости. Рабочие разбирают разбитую кирпичную кладку и заклеивают плёнкой выбитые окна поликлиники в Курске, которая была повреждена при атаке БПЛА рано утром в субботу, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Ранее глава Курской области сообщал, что обломки украинского беспилотника, сбитого в Курске, упали на крышу поликлиники, пострадавших нет, но пациенты из соседнего здания стационара были эвакуированы. Повреждения получили 22 квадратных метра кровли поликлиники. Рабочие обследовали помещение, выяснили, что несущие конструкции уцелели, и приступили к восстановлению теплового контура здания. "На объекте восстановительными работами занимаются 12 человек, они приступили к разборке поврежденной кирпичной кладки на техническом этаже. Выбитые окна временно заклеивают пленкой. Стеклопакеты и поврежденный сайдинг уже заказаны, остекление поступит через 3 дня, сайдинг - в течение двух недель", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931880841.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курск, курская область, роман старовойт