https://ria.ru/20240309/referendum-1932070558.html

В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин

В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин - РИА Новости, 09.03.2024

В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:57

2024-03-09T20:57

2024-03-09T20:57

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лео варадкар

ирландия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился, поскольку уже ясно, что граждане выступили против, сообщает издание Irish Times. Издание пишет, что в рамках референдумов ирландцам было предложено пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и долговечные отношения вне брака. В свою очередь поправка "об уходе" предлагала убрать ссылки на центральную роль "жизни в доме" женщины и домашних обязанностей матери при уходе за остальным членами семьи, заменив их статьей, признающей важность членов семьи в целом, без упоминания их пола. "Лео Варадкар сказал, что "на данном этапе ясно", что оба референдума были "полностью провалены", - пишет издание по итогам пресс-конференции Варадкара. По его словам, правительство приняло такой результат и взяло на себя ответственность за него. Он также признал, что правительству "не удалось убедить общественность в срочности этих референдумов", и это то, "над чем придется задуматься".

https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лео варадкар, ирландия