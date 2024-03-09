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В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин - РИА Новости, 09.03.2024
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20:57 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/referendum-1932070558.html
В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин
В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин - РИА Новости, 09.03.2024
В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T20:57
2024-03-09T20:57
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился, поскольку уже ясно, что граждане выступили против, сообщает издание Irish Times. Издание пишет, что в рамках референдумов ирландцам было предложено пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и долговечные отношения вне брака. В свою очередь поправка "об уходе" предлагала убрать ссылки на центральную роль "жизни в доме" женщины и домашних обязанностей матери при уходе за остальным членами семьи, заменив их статьей, признающей важность членов семьи в целом, без упоминания их пола. "Лео Варадкар сказал, что "на данном этапе ясно", что оба референдума были "полностью провалены", - пишет издание по итогам пресс-конференции Варадкара. По его словам, правительство приняло такой результат и взяло на себя ответственность за него. Он также признал, что правительству "не удалось убедить общественность в срочности этих референдумов", и это то, "над чем придется задуматься".
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в мире, лео варадкар, ирландия
В мире, Лео Варадкар, Ирландия
В Ирландии провалился референдум о понятии семьи и роли в ней женщин

Irish Times: ирландцы на референдуме отклонили поправки в конституцию о семье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Дублина
Прохожие на улице Дублина - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар признал, что прошедший 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился, поскольку уже ясно, что граждане выступили против, сообщает издание Irish Times.
Издание пишет, что в рамках референдумов ирландцам было предложено пересмотреть определение семьи, включив в него прочные и долговечные отношения вне брака. В свою очередь поправка "об уходе" предлагала убрать ссылки на центральную роль "жизни в доме" женщины и домашних обязанностей матери при уходе за остальным членами семьи, заменив их статьей, признающей важность членов семьи в целом, без упоминания их пола.
«
"Лео Варадкар сказал, что "на данном этапе ясно", что оба референдума были "полностью провалены", - пишет издание по итогам пресс-конференции Варадкара.
По его словам, правительство приняло такой результат и взяло на себя ответственность за него. Он также признал, что правительству "не удалось убедить общественность в срочности этих референдумов", и это то, "над чем придется задуматься".
Женщины ведут детей в школу в Париже - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
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2 марта, 08:00
 
В миреЛео ВарадкарИрландия
 
 
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