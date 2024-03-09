https://ria.ru/20240309/proverka-1932068863.html

Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина - РИА Новости, 09.03.2024

Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина

Следователи организовали проверку после смерти беременной женщины в медицинском учреждении города Владимира, сообщило региональное следственное управление СК РФ РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T20:34

2024-03-09T20:34

2024-03-09T20:34

происшествия

владимир

россия

владимирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти беременной женщины в медицинском учреждении города Владимира, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира", - сообщило СУСК.Отмечается, что следователем изъята документация, проводятся опросы лиц и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240307/bolnitsa-1931689895.html

владимир

россия

владимирская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимир, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)