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Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина
Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина - РИА Новости, 09.03.2024
Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина
Следователи организовали проверку после смерти беременной женщины в медицинском учреждении города Владимира, сообщило региональное следственное управление СК РФ РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T20:34
2024-03-09T20:34
2024-03-09T20:34
происшествия
владимир
россия
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 9 мар - РИА Новости. Следователи организовали проверку после смерти беременной женщины в медицинском учреждении города Владимира, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира", - сообщило СУСК.Отмечается, что следователем изъята документация, проводятся опросы лиц и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир, россия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владимире в медицинском учреждении умерла беременная женщина
Беременная женщина умерла во владимирском медучреждении, СК проводит проверку