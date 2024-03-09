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В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы - РИА Новости, 09.03.2024
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18:38 09.03.2024 (обновлено: 18:47 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/protest-1932054401.html
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы - РИА Новости, 09.03.2024
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы
Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:38
2024-03-09T18:47
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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, сообщила в субботу газета Voix du Nord. "Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров - ред.) "Сельская координация" наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу", - говорится в сообщении издания. Протестующие на 135 тракторах направились по улицам города к зданию местных властей, где представителей работников сельского хозяйства примут для переговоров, пишет газета. Отмечается, что акция протеста привела к серьезному нарушению дорожного движения в центре города. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240307/frantsiya-1931768511.html
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в мире, франция, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Евросоюз, Еврокомиссия
В крупном французском порту протестуют фермеры и рыболовы

Voix du Nord: фермеры и рыболовы вышли на акцию протеста в Булонь-сюр-Мере

© Coordination Rurale/XФранцузские фермеры и рыболовы во время совместной акции протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер. 9 марта 2024
Французские фермеры и рыболовы во время совместной акции протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер. 9 марта 2024
© Coordination Rurale/X
Французские фермеры и рыболовы во время совместной акции протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер. 9 марта 2024
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ПАРИЖ, 9 мар - РИА Новости. Французские фермеры и рыболовы вышли на совместную акцию протеста против дешевого импорта иностранной продукции в городе Булонь-сюр-Мер, где находится крупнейший рыболовный порт Франции, сообщила в субботу газета Voix du Nord.
"Совместная демонстрация рыболовов и (профсоюза фермеров - ред.) "Сельская координация" наделала много шума: 135 тракторов, концерт клаксонов и претензий к Европейскому союзу", - говорится в сообщении издания.
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Протестующие на 135 тракторах направились по улицам города к зданию местных властей, где представителей работников сельского хозяйства примут для переговоров, пишет газета.
Отмечается, что акция протеста привела к серьезному нарушению дорожного движения в центре города.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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