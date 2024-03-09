https://ria.ru/20240309/proekty-1932074335.html

Иранский вуз и МГУ приступили к реализации проектов в сфере космоса

Иранский вуз и МГУ приступили к реализации проектов в сфере космоса - РИА Новости, 09.03.2024

Иранский вуз и МГУ приступили к реализации проектов в сфере космоса

Тегеранский университет и МГУ им. Ломоносова приступили к реализации ряда совместных научно-исследовательских проектов в космической сфере, в особенности ученые РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:46

2024-03-09T21:46

2024-03-09T21:48

космос - риа наука

иран

израиль

тегеран (город)

роскосмос

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Тегеранский университет и МГУ им. Ломоносова приступили к реализации ряда совместных научно-исследовательских проектов в космической сфере, в особенности ученые двух вузов займутся спутниковыми разработками, заявил ректор тегеранского университета Мохаммад Мокими. "Тегеранский университет приступил к совместной научно-исследовательской работе с МГУ по разработке исследовательских спутников", - сказал Мокими, слова которого опубликованы в Telegram-канале правительства Ирана. Он отметил, что на данный момент космические технологии Ирана находятся на относительно невысоком уровне, кроме этого страны Запада и Израиль не заинтересованы в прогрессе Ирана в космической сфере, чинят препятствия для Тегерана в их достижении". "Нам следует консолидировать наш потенциал и реализовать масштабные проекты в области космической отрасли на международном уровне", - добавил ректор иранского университета. Иран за последние годы наращивает развитие космонавтики. Двадцать восьмого января впервые одновременно были запущены в космос три отечественных иранских спутника - "Махда", "Кейхан-2" и "Хатеф-1". Спутник "Махда" построен для тестирования развитых спутниковых подсистем. Наноспутник "Кейхан-2", состоящий из ряда кубических спутников массой менее 10 килограммов, разработан для проверки космической технологии позиционирования, он обеспечивает возможность установления локации независимо от системы глобального позиционирования. Кубический наноспутник "Хатеф-1", масса которого менее 10 килограммов, создан для проверки телекоммуникационной технологии узкополосной связи при помощи интернета вещей. Иранские ученые запустят также три новых спутника в космос в 2024-2025 году - "Нахид-2", "Зафар-2" и "Парс-1", помимо этого планируется завершить строительство нового космодрома в Чабахаре, который может стать также базой для запуска иностранных спутников. Развитию спутниковой отрасли Ирану также содействует российская сторона. Двадцать девятого февраля разгонный блок "Фрегат", запущенный с космодрома Восточный, вывел на орбиту 17 российских и один иранский малый спутник "Парс-1" в качестве попутной нагрузки к метеоспутнику "Метеор-М" №2-4. "Парс-1" стал уже третьим запуском иранского спутника при помощи российской ракеты: первый состоялся еще в октябре 2005 года, о втором "Роскосмос" сообщал в августе 2022 года. Тогда иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайям" был успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей с космодрома Байконур российской ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

https://ria.ru/20240229/kosmos-1930158126.html

иран

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космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), роскосмос