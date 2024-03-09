https://ria.ru/20240309/prezident-1932060403.html

Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана

Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана - РИА Новости, 09.03.2024

Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана

Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:24

2024-03-09T19:24

2024-03-09T19:24

в мире

пакистан

хайбер-пахтунхва

шехбаз шариф

имран хан

пакистанская народная партия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932059726_0:57:2784:1623_1920x0_80_0_0_0eb06f15541ebbc1efa6115b8a20384a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар – РИА Новости. Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз. Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва. Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий — в основном "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы. Ранее по итогам выборов в Национальную ассамблею Пакистана представители "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз", "Пакистанской народной партии" и еще шести партий, получивших ряд мест в нижней палате парламента, объявили о формировании правящей коалиции. По итогам выборов в парламенте пост премьер-министра Пакистана получил представитель этой коалиции, президент партии "Пакистанская мусульманская лига - Наваз" Шехбаз Шариф.

https://ria.ru/20240303/pakistan-1930817006.html

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html

пакистан

хайбер-пахтунхва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, шехбаз шариф, имран хан, пакистанская народная партия