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Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана
Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана - РИА Новости, 09.03.2024
Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана
Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:24
2024-03-09T19:24
2024-03-09T19:24
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мар – РИА Новости. Новым президентом Пакистана избран сопредседатель "Пакистанской народной партии" Асиф Али Зардари, он стал главой государства во второй раз. Асиф Али Зардари – единый кандидат от правящей в Пакистане коалиции, в которую, в частности, входит партия его сына Билавала Бхутто-Зардари "Пакистанская народная партия". В ходе выборов он одержал победу над кандидатом от оппозиции Махмудом Ханом Ачакзаем, которого поддерживала партия экс-премьера Пакистана Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф". Акакзай набрал 181 голос и смог получить большинство голосов только в ассамблее провинции Хайбер-Пахтунхва. Зардари в ходе голосования в субботу получил 411 голосов выборщиков в парламенте и всех четырех провинциальных ассамблеях при поддержке входящих в правящую коалицию партий — в основном "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз" и "Движения Муттахида Кауми-Пакистан". Зардари займет пост президента Пакистан во второй раз, ранее он занимал президентское кресло с 2008 по 2013 годы. Ранее по итогам выборов в Национальную ассамблею Пакистана представители "Пакистанской мусульманской лиги - Наваз", "Пакистанской народной партии" и еще шести партий, получивших ряд мест в нижней палате парламента, объявили о формировании правящей коалиции. По итогам выборов в парламенте пост премьер-министра Пакистана получил представитель этой коалиции, президент партии "Пакистанская мусульманская лига - Наваз" Шехбаз Шариф.
https://ria.ru/20240303/pakistan-1930817006.html
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва, шехбаз шариф, имран хан, пакистанская народная партия
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва, Шехбаз Шариф, Имран Хан, Пакистанская народная партия
Асиф Али Зардари стал новым президентом Пакистана
Асиф Али Зардари стал президентом Пакистана во второй раз