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Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге

Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге

Промышленное предприятие повреждено взрывом в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:26

2024-03-09T09:26

2024-03-09T09:26

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

александр вилкул

николай лукашук

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено взрывом в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Как написал Вилкул, ночью было повреждено одно "из промышленных предприятий". "Пожар удалось локализовать в 02.57 (03.57 мск - ред.), но ликвидация последствий еще продолжается", - написал он. Ранее в субботу глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.

https://ria.ru/20240308/m777-1931961763.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, николай лукашук