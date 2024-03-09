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Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024
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09:26 09.03.2024
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Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге
Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге
Промышленное предприятие повреждено взрывом в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:26
2024-03-09T09:26
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
александр вилкул
николай лукашук
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено взрывом в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. Как написал Вилкул, ночью было повреждено одно "из промышленных предприятий". "Пожар удалось локализовать в 02.57 (03.57 мск - ред.), но ликвидация последствий еще продолжается", - написал он. Ранее в субботу глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
https://ria.ru/20240308/m777-1931961763.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, александр вилкул, николай лукашук
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул, Николай Лукашук
Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге

Украинские власти сообщили о поврежденном взрывом предприятии в Кривом Роге

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено взрывом в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
Как написал Вилкул, ночью было повреждено одно "из промышленных предприятий". "Пожар удалось локализовать в 02.57 (03.57 мск - ред.), но ликвидация последствий еще продолжается", - написал он.
Ранее в субботу глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что после взрыва загорелось одно из региональных предприятий.
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В миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаАлександр ВилкулНиколай Лукашук
 
 
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