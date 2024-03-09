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ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала - РИА Новости, 09.03.2024
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11:13 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/posolstva-1931998143.html
ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала
ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала - РИА Новости, 09.03.2024
ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала
Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:13
2024-03-09T11:13
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала, сообщает радиостанция RMF FM. "В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом", - говорится в сообщении. Уточняется, что группа экспертов из стран ЕС и Еврокомиссии посетит польские консульские учреждения в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) Цель проверки состоит в том, чтобы "проконтролировать, в какой степени соблюдаются правила ЕС, включая правила ЕС по обработке шенгенских виз". Поясняется, что речь идет об "изучении всей системы, проверке, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и принимаются ли соответствующие меры для предотвращения коррупции и мошенничества". Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила, что расследует уголовное дело, которое касается платной протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет. Заявления касались иностранцев, подававших их в польских дипломатических учреждениях в Гонконге, Тайване, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Филиппинах и Катаре. В большинстве случаев речь идет о шенгенских рабочих визах. По данному делу прокурор уже предъявил обвинения семерым лицам, в отношении троих применена мера пресечения в виде временного ареста. Из-за этого скандала Вавжик, занимавший пост заместителя министра с 2019 по 2023 год, ранее пытался покончить с собой.
https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html
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в мире, гуанчжоу, манила, филиппины, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Гуанчжоу, Манила, Филиппины, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала

ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала, сообщает радиостанция RMF FM.
"В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что группа экспертов из стран ЕС и Еврокомиссии посетит польские консульские учреждения в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины)
Цель проверки состоит в том, чтобы "проконтролировать, в какой степени соблюдаются правила ЕС, включая правила ЕС по обработке шенгенских виз".
Поясняется, что речь идет об "изучении всей системы, проверке, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и принимаются ли соответствующие меры для предотвращения коррупции и мошенничества".
Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила, что расследует уголовное дело, которое касается платной протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет. Заявления касались иностранцев, подававших их в польских дипломатических учреждениях в Гонконге, Тайване, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Филиппинах и Катаре. В большинстве случаев речь идет о шенгенских рабочих визах.
По данному делу прокурор уже предъявил обвинения семерым лицам, в отношении троих применена мера пресечения в виде временного ареста. Из-за этого скандала Вавжик, занимавший пост заместителя министра с 2019 по 2023 год, ранее пытался покончить с собой.
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