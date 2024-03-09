https://ria.ru/20240309/posolstva-1931998143.html

ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала

ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала - РИА Новости, 09.03.2024

ЕК проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за скандала

Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:13

2024-03-09T11:13

2024-03-09T11:13

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Еврокомиссия проверит польские консульства в Гуанчжоу и Маниле из-за визового скандала, сообщает радиостанция RMF FM. "В этом месяце Европейская комиссия проверит два польских консульства - в Китае и на Филиппинах. Эти проверки связаны с так называемым визовым скандалом", - говорится в сообщении. Уточняется, что группа экспертов из стран ЕС и Еврокомиссии посетит польские консульские учреждения в Гуанчжоу (Китай) и Маниле (Филиппины) Цель проверки состоит в том, чтобы "проконтролировать, в какой степени соблюдаются правила ЕС, включая правила ЕС по обработке шенгенских виз". Поясняется, что речь идет об "изучении всей системы, проверке, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и принимаются ли соответствующие меры для предотвращения коррупции и мошенничества". Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила, что расследует уголовное дело, которое касается платной протекции при ускорении визовых процедур в отношении несколько сотен виз, заявления на получение которых подавались на протяжении полутора лет. Заявления касались иностранцев, подававших их в польских дипломатических учреждениях в Гонконге, Тайване, ОАЭ, Индии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Филиппинах и Катаре. В большинстве случаев речь идет о шенгенских рабочих визах. По данному делу прокурор уже предъявил обвинения семерым лицам, в отношении троих применена мера пресечения в виде временного ареста. Из-за этого скандала Вавжик, занимавший пост заместителя министра с 2019 по 2023 год, ранее пытался покончить с собой.

https://ria.ru/20240210/viza-1926408477.html

https://ria.ru/20231231/es-1919218394.html

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гуанчжоу, манила, филиппины, евросоюз, еврокомиссия