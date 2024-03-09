https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html

Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа

Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа - РИА Новости, 09.03.2024

Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа

Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T07:04

2024-03-09T07:04

2024-03-09T07:04

сша

в мире

дональд трамп

майк помпео

джо байден

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. На вопрос ведущего телеканала Fox News о том, заинтересован ли Помпео в должности в команде Трампа, бывший госсекретарь отметил, что нечасто дает комментарии о должностях, которые ему не предлагали. "Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности", - добавил он. Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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сша, в мире, дональд трамп, майк помпео, джо байден