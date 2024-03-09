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Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа - РИА Новости, 09.03.2024
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07:04 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/pompeo-1931977612.html
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа - РИА Новости, 09.03.2024
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа
Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T07:04
2024-03-09T07:04
сша
в мире
дональд трамп
майк помпео
джо байден
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре. На вопрос ведущего телеканала Fox News о том, заинтересован ли Помпео в должности в команде Трампа, бывший госсекретарь отметил, что нечасто дает комментарии о должностях, которые ему не предлагали. "Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности", - добавил он. Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html
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сша, в мире, дональд трамп, майк помпео, джо байден
США, В мире, Дональд Трамп, Майк Помпео, Джо Байден
Экс-госсекретарь США Помпео ответил на вопрос о возможной работе на Трампа

Экс-госсекретарь США Помпео допустил возможность работы на Трампа

© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность работы в администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах в ноябре.
На вопрос ведущего телеканала Fox News о том, заинтересован ли Помпео в должности в команде Трампа, бывший госсекретарь отметил, что нечасто дает комментарии о должностях, которые ему не предлагали.
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Трамп назвал возможных кандидатов в вице-президенты США
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"Но... если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу "да" этой возможности", - добавил он.
Помпео занимал должность госсекретаря в администрации Трампа с апреля 2018 по январь 2021 года, когда бывшего лидера США сменил действующий президент Джо Байден.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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СШАВ миреДональд ТрампМайк ПомпеоДжо Байден
 
 
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