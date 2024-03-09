https://ria.ru/20240309/pominayut-1931782959.html

"Думают, что так можно". Почему умерших поминают неправильно

"Думают, что так можно". Почему умерших поминают неправильно - РИА Новости, 09.03.2024

"Думают, что так можно". Почему умерших поминают неправильно

У православных Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда с усердием молятся об умерших. О самых распространенных предрассудках, связанных с этой РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:00

2024-03-09T08:13

религия

русская православная церковь

пасха

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда с усердием молятся об умерших. О самых распространенных предрассудках, связанных с этой традицией, — в материале РИА Новости.Парадоксальное времяСкоро Великий пост. Он довольно строгий: нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По уставу трижды в неделю положено сухоядение. А вареную пищу с растительным маслом почти не вкушают.Кроме того, верующим рекомендуют чаще бывать в храме. Притом что богослужения в этот период удлиняются в среднем на два часа. Но православные все равно ждут это время с нетерпением. Даже считают его самым радостным.Но вот парадокс — на службах все чаще звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Священники поясняют: само по себе умирание, конечно, грустное событие, однако в христианстве оно означает переход в иную — вечную — жизнь.Это определяет и отношение к усопшим. Связь между ними и живущими на земле, согласно канонам, не прерывается. А духовное общение возможно посредством молитвы.Поминают умерших дома в утренних молитвах или в храме на божественной литургии. Кроме того, в церковном календаре для этого специально отведена суббота. Служба в этот день отличается от всех прочих на неделе.Четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею на горе Синай, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". В Евангелии, в свою очередь, сказано, что Христа распяли "накануне дня субботнего".И до воскресения "в первый день недели Иудейской" Господь находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех праведников.Но даже ежедневных молитв дома и по субботам в храме оказывается недостаточно."Смерть и жизнь в христианском сознании неразделимы. И Церковь подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких, — отмечает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). — Для этого выделили несколько дней в году".Вспоминая всехНазываются они родительскими. Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном. Наиболее полно смысл традиции, пожалуй, передает греческое название — парастас. Это "ходатайство", "предстояние" и — заупокойная служба.История родительских суббот уходит корнями в апостольские времена. И основывается на предании о том, как первые христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере.А в V столетии создатель Иерусалимского устава (по нему православные живут до сих пор) преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал древний обычай."По существу — это отпевание тех, кто умер без должного совершения обряда, но жил православной жизнью. Вспоминают скончавшихся внезапно — на войне, от несчастного случая или же пропавших без вести", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский. Однако, продолжает он, это не относится к самоубийцам. Церковь их не отпевает.В канонах не указано точное число "парастасов". В каждой из 16 поместных церквей — по-своему. Основных родительских суббот две — Мясопустная и Троицкая. В этом году они приходятся на 9 марта и 22 июня соответственно.Всего же в календаре Русской православной церкви особых поминальных дней семь. Помимо уже упомянутых — Дмитриевская суббота (2 ноября), Радоница (14 мая), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (30 марта, 6 и 13 апреля соответственно).На них также возносят молитвы за почивших родных и близких. Но "вселенских" суббот — когда вспоминают обо всех усопших — только две."Не нужно формализма"Поминают в родительские субботы и на кладбищах. Например, верующие могут пригласить священника отслужить панихиду на могиле или помолиться сами. Главное, как отмечает духовенство, не впадать в суеверия.Например, с советской эпохи пошла традиция приносить на кладбище еду либо искусственные цветы. Священнослужители отмечают, что с христианством это никак не связано.Иное дело — принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол. Пожертвования потом раздают нуждающимся. Ведь, помимо молитвы за покойного, важны еще реальные действия. Это, как отмечают в Церкви, гораздо лучше праздных "поминок за обильным столом".В то же время не следует впадать в крайности. "Некоторые думают: раз есть родительские субботы, то и вспоминать усопших полагается только в эти дни. Как следствие, редко ходят в храм, а потом стараются наверстать упущенное. Такого формализма не нужно", — говорит отец Макарий (Маркиш).Ведь согласно уставу каждая суббота — поминальная, отмечает протоиерей Максим Первозванский. Если только не выпадает на большой праздник — например, на Рождество Христово. Кроме того, не возбраняется поминать почивших в частном порядке, дома. Наоборот, Церковь призывает делать это как можно чаще.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1921907427.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, пасха, аналитика - религия и мировоззрение