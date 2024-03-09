"Думают, что так можно". Почему умерших поминают неправильно
Священники опровергли главные заблуждениях о родительских субботах
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВерующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных Вселенская родительская суббота — один из тех дней, когда с усердием молятся об умерших. О самых распространенных предрассудках, связанных с этой традицией, — в материале РИА Новости.
Парадоксальное время
Скоро Великий пост. Он довольно строгий: нельзя ничего мясного, рыбного и молочного. По уставу трижды в неделю положено сухоядение. А вареную пищу с растительным маслом почти не вкушают.
Кроме того, верующим рекомендуют чаще бывать в храме. Притом что богослужения в этот период удлиняются в среднем на два часа. Но православные все равно ждут это время с нетерпением. Даже считают его самым радостным.
Но вот парадокс — на службах все чаще звучит слово "смерть". Чему же радоваться? Священники поясняют: само по себе умирание, конечно, грустное событие, однако в христианстве оно означает переход в иную — вечную — жизнь.
Это определяет и отношение к усопшим. Связь между ними и живущими на земле, согласно канонам, не прерывается. А духовное общение возможно посредством молитвы.
Поминают умерших дома в утренних молитвах или в храме на божественной литургии. Кроме того, в церковном календаре для этого специально отведена суббота. Служба в этот день отличается от всех прочих на неделе.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе
Четвертая заповедь, данная Богом пророку Моисею на горе Синай, гласит: "Помни день субботний. Шесть дней работай, а день седьмой — Господу твоему". В Евангелии, в свою очередь, сказано, что Христа распяли "накануне дня субботнего".
И до воскресения "в первый день недели Иудейской" Господь находился телом на земле, а душой в аду, откуда вывел в рай всех праведников.
Но даже ежедневных молитв дома и по субботам в храме оказывается недостаточно.
"Смерть и жизнь в христианском сознании неразделимы. И Церковь подчеркивает важность молитвы о почивших родных и близких, — отмечает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш). — Для этого выделили несколько дней в году".
Вспоминая всех
Называются они родительскими. Согласно вероучению, христиане просят Бога упокоить души "всех от века почивших" и даровать им жизнь в Царстве Небесном. Наиболее полно смысл традиции, пожалуй, передает греческое название — парастас. Это "ходатайство", "предстояние" и — заупокойная служба.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
Верующие пишут записки о здравии и упокоении в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля
История родительских суббот уходит корнями в апостольские времена. И основывается на предании о том, как первые христиане в определенные дни собирались и вместе шли на кладбища помянуть умерших собратьев по вере.
А в V столетии создатель Иерусалимского устава (по нему православные живут до сих пор) преподобный Савва Освященный письменно зафиксировал древний обычай.
"По существу — это отпевание тех, кто умер без должного совершения обряда, но жил православной жизнью. Вспоминают скончавшихся внезапно — на войне, от несчастного случая или же пропавших без вести", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский. Однако, продолжает он, это не относится к самоубийцам. Церковь их не отпевает.
В канонах не указано точное число "парастасов". В каждой из 16 поместных церквей — по-своему. Основных родительских суббот две — Мясопустная и Троицкая. В этом году они приходятся на 9 марта и 22 июня соответственно.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВерующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Верующие во время вечерней службы в Спасо-Преображенском соборе в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа
Всего же в календаре Русской православной церкви особых поминальных дней семь. Помимо уже упомянутых — Дмитриевская суббота (2 ноября), Радоница (14 мая), а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста (30 марта, 6 и 13 апреля соответственно).
На них также возносят молитвы за почивших родных и близких. Но "вселенских" суббот — когда вспоминают обо всех усопших — только две.
"Не нужно формализма"
Поминают в родительские субботы и на кладбищах. Например, верующие могут пригласить священника отслужить панихиду на могиле или помолиться сами. Главное, как отмечает духовенство, не впадать в суеверия.
Например, с советской эпохи пошла традиция приносить на кладбище еду либо искусственные цветы. Священнослужители отмечают, что с христианством это никак не связано.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница)
Иное дело — принести пищу в храм. На парастасы возле кануна — большого четырехугольного подсвечника — обычно ставят стол. Пожертвования потом раздают нуждающимся. Ведь, помимо молитвы за покойного, важны еще реальные действия. Это, как отмечают в Церкви, гораздо лучше праздных "поминок за обильным столом".
В то же время не следует впадать в крайности. "Некоторые думают: раз есть родительские субботы, то и вспоминать усопших полагается только в эти дни. Как следствие, редко ходят в храм, а потом стараются наверстать упущенное. Такого формализма не нужно", — говорит отец Макарий (Маркиш).
Ведь согласно уставу каждая суббота — поминальная, отмечает протоиерей Максим Первозванский. Если только не выпадает на большой праздник — например, на Рождество Христово. Кроме того, не возбраняется поминать почивших в частном порядке, дома. Наоборот, Церковь призывает делать это как можно чаще.