https://ria.ru/20240309/polsha-1932011007.html

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов - РИА Новости, 09.03.2024

Польские фермеры назвали условия приостановки протестов

Польские фермеры могут приостановить протесты, если правительство начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации "Обманутая деревня"... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:02

2024-03-09T13:02

2024-03-09T13:02

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры могут приостановить протесты, если правительство начнет выполнять их условия, заявил журналистам представитель организации "Обманутая деревня" Подкарпатского воеводства Роман Кондрув. В настоящее время в Варшаве начинается встреча представителей протестующих фермеров с премьер-министром страны Дональдом Туском. "После сегодняшних переговоров, посмотрим, что нам представит господин премьер, мы можем только приостановить протест на месяц или две недели до реализации всех наших постулатов. Если господин премьер будет склонен представить, что он это сделает, реализует в течении месяца или двух, чтобы мы тоже это понимали", - сказал Кондрув. При этом он отметил, что фермеры готовы продолжать протесты "хоть до Нового года". "А если ничего не будет реализовываться, то мы будем далее протестовать. У нас протесты запланированы до июня. И мы будем далее их продолжать хоть... до конца года, - сказал представитель фермерского движения. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, варшава, украина