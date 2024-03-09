https://ria.ru/20240309/polsha-1932000273.html

Польские фермеры пообещали продолжать протесты

Польские фермеры пообещали продолжать протесты - РИА Новости, 09.03.2024

Польские фермеры пообещали продолжать протесты

Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:34

2024-03-09T11:34

2024-03-09T12:32

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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. "Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец. "Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.

https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, дональд туск