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Польские фермеры пообещали продолжать протесты - РИА Новости, 09.03.2024
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11:34 09.03.2024 (обновлено: 12:32 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/polsha-1932000273.html
Польские фермеры пообещали продолжать протесты
Польские фермеры пообещали продолжать протесты - РИА Новости, 09.03.2024
Польские фермеры пообещали продолжать протесты
Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:34
2024-03-09T12:32
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ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. "Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец. "Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html
https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html
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в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Польские фермеры пообещали продолжать протесты

Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от итогов встречи с Туском

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIАкция протеста польских фермеров в Варшаве. 6 марта 2024
Акция протеста польских фермеров в Варшаве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Акция протеста польских фермеров в Варшаве. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.
Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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"Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец.
"Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он.
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
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