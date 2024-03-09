https://ria.ru/20240309/polsha-1932000273.html
Польские фермеры пообещали продолжать протесты
Польские фермеры пообещали продолжать протесты - РИА Новости, 09.03.2024
Польские фермеры пообещали продолжать протесты
Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:34
2024-03-09T11:34
2024-03-09T12:32
в мире
польша
украина
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932005854_0:210:3070:1937_1920x0_80_0_0_c58381d696a0d95594d90bdd733e6e19.jpg
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. "Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец. "Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
https://ria.ru/20240304/protest-1931113977.html
https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932005854_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_33a278c9e5533561cd90fdbecd6709a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Польские фермеры пообещали продолжать протесты
Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от итогов встречи с Туском
ВАРШАВА, 9 мар - РИА Новости. Польские фермеры продолжат протесты вне зависимости от результатов субботней встречи с премьер-министром Дональдом Туском, заявил журналистам один из лидеров протеста в Варминско-Мазурском воеводстве Домиан Муравец.
Акции протеста фермеров проходят в Польше
с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
В Польше фермеры заблокировали соломой входы в офисы политических партий
"Какая бы информация не была озвучена господином премьером после сегодняшней встречи, мы не уйдем с баррикад, мы будем протестовать", - сказал Муравец.
"Это могут быть разные формы – более или менее острые - но мы уверяем фермеров, что сегодня не подпишем никакого соглашения, терпеливо выслушаем, что господин премьер может нам предложить, но не можем подписать никакого соглашения, так как представляем 300 протестных инициатив со всей страны и все подобные решения мы должны согласовать с отдельными лидерами", - добавил он.
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра, протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны более 50 участников беспорядков.
В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой