https://ria.ru/20240309/poiski-1931983268.html

Семья пассажирки пропавшего рейса MH370 призывает продолжать поиски

Семья пассажирки пропавшего рейса MH370 призывает продолжать поиски - РИА Новости, 09.03.2024

Семья пассажирки пропавшего рейса MH370 призывает продолжать поиски

Дочь пассажирки пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines Грейс Нейтан призывает власти Малайзии продолжить поиски спустя ровно РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:36

2024-03-09T08:36

2024-03-09T08:36

в мире

малайзия

malaysia airlines

boeing 777-200

китай

куала-лумпур

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Дочь пассажирки пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines Грейс Нейтан призывает власти Малайзии продолжить поиски спустя ровно 10 лет после исчезновения авиалайнера, об этом она заявила РИА Новости. "Я считаю, что им следует продолжить поиски. Моя самая большая надежда в том, что поиски продолжатся. Я верю, что они продолжатся. Я просто надеюсь, что они скоро начнутся", - сказала Нейтан, чья мать отправилась на рейсе MH370 в Китай 10 лет назад. Нейтан считает, что новые поиски MH370 потребуют грандиозных усилий. "MH370 называют главной авиационной загадкой мира и крупнейшей в истории авиационной катастрофой. Работа (по поиску) такая же. Это будет колоссальная, беспрецедентная работа", - считает девушка. Грейс Нейтан также выразила надежду на то, что специализированные частные компании смогут упростить поиск самолета для малазийских властей с финансовой точки зрения. Она рассказала, что компании, имеющие возможности поиска объектов на большой глубине, могут предложить властям условия, при которых их работа будет оплачена только в случае, если им удастся найти самолет. "Это выигрышная ситуация для всех, потому что поисковая компания готова провести поиски за свой счет. А Малайзия заплатит только в случае, если самолет найдут. В этом нет никаких минусов", - говорит Нейтан. В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.

https://ria.ru/20210310/boeing-1600545168.html

https://ria.ru/20200219/1564954637.html

малайзия

китай

куала-лумпур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, малайзия, malaysia airlines, boeing 777-200, китай, куала-лумпур