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На БКЛ движение поездов вводится в график - РИА Новости, 09.03.2024
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23:59 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/poezda-1932086767.html
На БКЛ движение поездов вводится в график
На БКЛ движение поездов вводится в график - РИА Новости, 09.03.2024
На БКЛ движение поездов вводится в график
Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:59
2024-03-09T23:59
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на путях. "Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки вводится в график", - говорится в сообщении.
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На БКЛ движение поездов вводится в график

В Москве движение поездов на БКЛ вводится в график

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоезд на Большой кольцевой линии московского метро
Поезд на Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Поезд на Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на путях.
«
"Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки вводится в график", - говорится в сообщении.
Каширская-восточный вестибюль - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
На БКЛ "Каширская" завершают отделку пассажирской зоны восточного вестибюля
15 февраля, 16:11
 
Москва
 
 
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