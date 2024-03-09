https://ria.ru/20240309/poezda-1932086767.html
На БКЛ движение поездов вводится в график
На БКЛ движение поездов вводится в график - РИА Новости, 09.03.2024
На БКЛ движение поездов вводится в график
Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:59
2024-03-09T23:59
2024-03-09T23:59
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Движение поездов против часовой стрелки на Большой кольцевой линии метро Москвы вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Большой кольцевой линии из-за человека на путях. "Движение на Большой кольцевой линии против часовой стрелки вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва
На БКЛ движение поездов вводится в график
В Москве движение поездов на БКЛ вводится в график