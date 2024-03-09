https://ria.ru/20240309/plennyy-1931995215.html

Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ

Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ

Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:39

2024-03-09T10:39

2024-03-09T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить - кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили", - сказал РИА Новости военнопленный. Пленный сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Военнопленный служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.

https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины