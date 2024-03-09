https://ria.ru/20240309/plennyy-1931995215.html
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ
Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:39
2024-03-09T10:39
2024-03-09T10:39
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить - кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили", - сказал РИА Новости военнопленный. Пленный сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Военнопленный служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ
Пленный: пехотинцев ВСУ обучают десантированию с американских бронетранспортеров
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить - кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили", - сказал РИА Новости военнопленный.
Пленный сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ
подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.
Военнопленный служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ