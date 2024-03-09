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Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/plennyy-1931995215.html
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ
Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:39
2024-03-09T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн. "Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить - кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили", - сказал РИА Новости военнопленный. Пленный сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам. Военнопленный служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Военнопленный рассказал, чем обучают пехотинцев ВСУ

Пленный: пехотинцев ВСУ обучают десантированию с американских бронетранспортеров

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 9 мар - РИА Новости. Украинских пехотинцев размещенных в учебных центрах массово тренируют десантированию с американских гусеничных бронетранспортеров М113, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Гуприн.
"Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить - кто первый заходит, ну кто крайний заходит. Кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними типа отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря. Ну учили в общем. Чем-то учили", - сказал РИА Новости военнопленный.
Пленный сообщил, что во время обучения военнослужащие ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.
Военнопленный служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде. В плен сдался в начале марта 2024 года.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
8 марта, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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