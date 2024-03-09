https://ria.ru/20240309/plennyy-1931975245.html

Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского

Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского - РИА Новости, 09.03.2024

Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского

Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:04

2024-03-09T06:04

2024-03-09T08:55

специальная военная операция на украине

рсфср

александр сырский

валерий залужный

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 9 мар – РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.Гуприн рассказал, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта."Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", – сказал Гуприн.Он упомянул, что Сырский родился и учился в РСФСР."Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно", – добавил пленный.По его словам, на предыдущего главкома Валерия Залужного таких надежд не возлагали."Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет", – подчеркнул пленный.Он отметил, что нет таких надежд и по отношению к Владимиру Зеленскому, потому что "он не хочет мирных переговоров".

https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

https://ria.ru/20240304/plennyy-1930935029.html

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Военнопленный ВСУ: "От прихода нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия" Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Сырского в его подразделении ждали перемирия. Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, сдался в плен в начале марта. 2024-03-09T06:04 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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рсфср, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире