https://ria.ru/20240309/plennyy-1931975245.html
Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского - РИА Новости, 09.03.2024
Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:04
2024-03-09T06:04
2024-03-09T08:55
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ГЕНИЧЕСК, 9 мар – РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.Гуприн рассказал, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта."Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится", – сказал Гуприн.Он упомянул, что Сырский родился и учился в РСФСР."Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно", – добавил пленный.По его словам, на предыдущего главкома Валерия Залужного таких надежд не возлагали."Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет", – подчеркнул пленный.Он отметил, что нет таких надежд и по отношению к Владимиру Зеленскому, потому что "он не хочет мирных переговоров".
https://ria.ru/20240229/syrskiy-1930362581.html
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Военнопленный ВСУ: "От прихода нового главкома ВСУ Сырского ждали перемирия"
Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Сырского в его подразделении ждали перемирия. Гуприн служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, сдался в плен в начале марта.
2024-03-09T06:04
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рсфср, александр сырский, валерий залужный, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, РСФСР, Александр Сырский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
Украинский военнопленный рассказал об ожиданиях от прихода Сырского
Украинский военнопленный Гуприн: в ВСУ от прихода Сырского ждали перемирия
ГЕНИЧЕСК, 9 мар – РИА Новости. Украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал РИА Новости, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.
Гуприн рассказал, что служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он сдался в плен в начале марта.
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"Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским
договорится", – сказал Гуприн.
Он упомянул, что Сырский родился и учился в РСФСР
.
"Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно все устаканилось, утихомирилось… Чтобы было все спокойно", – добавил пленный.
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По его словам, на предыдущего главкома Валерия Залужного
таких надежд не возлагали.
"Залужный… Только штурмы, штурмы, мясные штурмы, вперед, вперед, вперед. Про Залужного – нет", – подчеркнул пленный.
Он отметил, что нет таких надежд и по отношению к Владимиру Зеленскому, потому что "он не хочет мирных переговоров".
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