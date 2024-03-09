https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html

"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине

"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2024

"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине

США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта, пишет бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:30

2024-03-09T15:30

2024-03-09T15:30

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта, пишет бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине", — указал он в публикации.Макгрегор считает, что для прекращения боевых действий Вашингтону необходимо прекратить поставлять Киеву какую-либо помощь, сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт, уведомить об этом союзников.Он отметил, что переговоры положат конец страданиям на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

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