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"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине
"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине - РИА Новости, 09.03.2024
"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине
США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта, пишет бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:30
2024-03-09T15:30
2024-03-09T15:30
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта, пишет бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Я предлагаю следующие пункты для разрешения конфликта на Украине", — указал он в публикации.Макгрегор считает, что для прекращения боевых действий Вашингтону необходимо прекратить поставлять Киеву какую-либо помощь, сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт, уведомить об этом союзников.Он отметил, что переговоры положат конец страданиям на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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в мире, украина, москва, киев, министерство обороны сша, политика
В мире, Украина, Москва, Киев, Министерство обороны США, Политика
"Немедленно". В США предложили план по завершению конфликта на Украине
Макгрегор: США необходимо прекратить поддержку Украины для завершения конфликта