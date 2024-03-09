https://ria.ru/20240309/peregovory-1931966388.html

Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции

Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции - РИА Новости, 09.03.2024

Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции

Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:17

2024-03-09T01:17

2024-03-09T03:55

украина

в мире

китай

россия

гэн шуан

оон

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ООН, 9 мар – РИА Новости. Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев, заявил на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан."Китай поддерживает проведение в свое время международной мирной конференции, которую бы признали и Россия, и Украина, и в которой было бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта", — сказал он.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

украина

китай

россия

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