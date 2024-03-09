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Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции
Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции - РИА Новости, 09.03.2024
Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции
Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:17
2024-03-09T01:17
2024-03-09T03:55
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев, заявил на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан."Китай поддерживает проведение в свое время международной мирной конференции, которую бы признали и Россия, и Украина, и в которой было бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта", — сказал он.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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украина, в мире, китай, россия, гэн шуан, оон
Украина, В мире, Китай, Россия, Гэн Шуан, ООН
Китай выступил за равное участие России и Украины в мирной конференции
Миссия КНР при ООН выступила за переговоры при равном участии России и Украины
ООН, 9 мар – РИА Новости. Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев, заявил на заседании Совета безопасности ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.
"Китай поддерживает проведение в свое время международной мирной конференции, которую бы признали и Россия, и Украина, и в которой было бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта", — сказал он.
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