https://ria.ru/20240309/partiya-1932040054.html

В Молдавии правящая партия готовится к фальсификации президентских выборов

В Молдавии правящая партия готовится к фальсификации президентских выборов - РИА Новости, 09.03.2024

В Молдавии правящая партия готовится к фальсификации президентских выборов

Независимый депутат парламента Молдавии, один из лидеров непарламентской оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля заявил, что правящая в республике... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:04

2024-03-09T17:04

2024-03-09T17:34

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КИШИНЕВ, 9 мар - РИА Новости. Независимый депутат парламента Молдавии, один из лидеров непарламентской оппозиционной партии "Возрождение" Василий Боля заявил, что правящая в республике политсила "Действие и солидарность" (ПДС) готовится к фальсификации президентских выборов, намереваясь принять законопроект о голосовании по почте для граждан страны, живущих в США и Канаде. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что власти страны могут успеть разрешить голосование по почте для референдума о вступлении в ЕС и выборов главы республики, запланированных на осень этого года. Председатель юридической комиссии заксобрания Вероника Рошка сообщила 1 марта, что ПДС зарегистрировала в парламенте законопроект о возможности голосовать по почте для диаспоры в Канаде и США. "ПДС активно готовится к фальсификации выборов. До президентских выборов осталось меньше года. ПДС хочет ввести закон о голосовании по почте. Но не везде, а только в США и Канаде, аргументируя все тем, что это большие страны. А Россия самая маленькая страна в мире?" - написал Боля в своем Telegram-канале. Депутат подчеркнул, что, когда правящая партия примет в парламенте проект, предусматривающий голосование по почте только для части молдавской диаспоры, он сразу обратиться в Конституционный суд, чтобы закон был признан неконституционным. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240309/dodon-1932029716.html

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931929431.html

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в мире, молдавия, сша, канада, василий боля, возрождение, евросоюз, майя санду