https://ria.ru/20240309/pamyatnik-1932062288.html

Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали"

Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали" - РИА Новости, 09.03.2024

Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали"

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что возложил цветы к восстановленному по инициативе специалистов строительный компании из Московской области памятнику павшим в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:37

2024-03-09T19:37

2024-03-09T19:47

мариуполь

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

денис пушилин

николай овсиенко

архип куинджи

российское военно-историческое общество (рвио)

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что возложил цветы к восстановленному по инициативе специалистов строительный компании из Московской области памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны азовстальцам в Мариуполе. "Специалисты строительной компании из Московской области по своей инициативе восстановили памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны... Теперь мемориал воссоздан в первоначальном виде. Возложил цветы у его подножия и поблагодарил представителей строительной компании за такое доброе правильное дело", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Монумент, символизирующий единство защитников из Мариуполя был возведен в 1967 году. По словам главы ДНР, в последние десятилетия он пребывал в забвении, поскольку Украине не нужна была историческая память, а военные действия привели к его дальнейшему разрушению. Ранее заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко сообщал о восстановлении памятника Саур-Могила в ДНР, памятника шахтерам-защитникам Донбасса в Луганске и Донецке, мемориального комплекса "Непокоренные" в Краснодоне, "Острая Могила" в Луганске, мемориального кладбища "Незаживающая рана Донбасса" в ЛНР, памятника Архипу Куинджи в Мариуполе, Павлу Судоплатову в Мелитополе и Донецке, танку Т-70 в Мелитополе.

https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html

мариуполь

донецкая народная республика

московская область (подмосковье)

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мариуполь, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), денис пушилин, николай овсиенко, архип куинджи, российское военно-историческое общество (рвио)