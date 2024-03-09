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Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали"
Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали" - РИА Новости, 09.03.2024
Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали"
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что возложил цветы к восстановленному по инициативе специалистов строительный компании из Московской области памятнику павшим в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:37
2024-03-09T19:37
2024-03-09T19:47
мариуполь
донецкая народная республика
московская область (подмосковье)
денис пушилин
николай овсиенко
архип куинджи
российское военно-историческое общество (рвио)
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что возложил цветы к восстановленному по инициативе специалистов строительный компании из Московской области памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны азовстальцам в Мариуполе. "Специалисты строительной компании из Московской области по своей инициативе восстановили памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны... Теперь мемориал воссоздан в первоначальном виде. Возложил цветы у его подножия и поблагодарил представителей строительной компании за такое доброе правильное дело", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Монумент, символизирующий единство защитников из Мариуполя был возведен в 1967 году. По словам главы ДНР, в последние десятилетия он пребывал в забвении, поскольку Украине не нужна была историческая память, а военные действия привели к его дальнейшему разрушению. Ранее заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко сообщал о восстановлении памятника Саур-Могила в ДНР, памятника шахтерам-защитникам Донбасса в Луганске и Донецке, мемориального комплекса "Непокоренные" в Краснодоне, "Острая Могила" в Луганске, мемориального кладбища "Незаживающая рана Донбасса" в ЛНР, памятника Архипу Куинджи в Мариуполе, Павлу Судоплатову в Мелитополе и Донецке, танку Т-70 в Мелитополе.
https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html
мариуполь
донецкая народная республика
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мариуполь, донецкая народная республика, московская область (подмосковье), денис пушилин, николай овсиенко, архип куинджи, российское военно-историческое общество (рвио)
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Московская область (Подмосковье), Денис Пушилин, Николай Овсиенко, Архип Куинджи, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Пушилин возложил цветы к памятнику павшим в войну работникам "Азовстали"
Пушилин возложил цветы к восстановленному памятнику павшим в войну азовстальцам