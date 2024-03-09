https://ria.ru/20240309/osprey-1931976322.html

Глава минобороны Японии получил объяснения по возобновлению полетов Osprey

Глава минобороны Японии получил объяснения по возобновлению полетов Osprey - РИА Новости, 09.03.2024

Глава минобороны Японии получил объяснения по возобновлению полетов Osprey

Министр обороны Японии Минору Кихара заявил в субботу, что получил самые подробные объяснения от американской стороны в связи с возобновлением полетов... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:27

2024-03-09T06:27

2024-03-09T06:27

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ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Министр обороны Японии Минору Кихара заявил в субботу, что получил самые подробные объяснения от американской стороны в связи с возобновлением полетов конвертопланов V-22 Osprey, сообщило агентство Киодо. В пятницу командование авиационных систем ВМС США (Navair) сообщило, что с 8 марта снимает запрет на полеты конвертопланов V-22 Osprey, эксплуатацию которых приостановили после аварии в Японии в ноябре 2023 года. "О причинах аварии я получил самый подробный отчет из всех полученных до сих пор, и я сам считаю это (возобновление полетов - ред.) разумным", - сказал Кихара. При этом он отметил, что возобновление использования конвертопланов американскими войсками в Японии и японскими силами самообороны произойдет не одновременно. "Ответственные лица министерства обороны посетят местные администрации, к которым это имеет отношение, проведут встречи и подробно все разъяснят", - сказал министр. Население в местах, где проходят полеты Osprey, испытывает беспокойство в связи с проблемами безопасности конвертопланов. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение 29 ноября 2023 года около японского острова Якусима в префектуре Кагосима. Остров находится между базами США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и Кадэна на Окинаве - конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились восемь человек, все они погибли. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. После крушения США временно прекратили использование этого типа конвертопланов повсюду и пообещали Японии, что дальнейшее использование будет заранее согласовано с японской стороной.

https://ria.ru/20240309/vertolet-1931973978.html

https://ria.ru/20240107/proverka-1919998047.html

https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html

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япония, сша, военно-морские силы сша, токио, в мире