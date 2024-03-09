https://ria.ru/20240309/openai-1931971347.html
Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI
Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI - РИА Новости, 09.03.2024
Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI
В совет директоров технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, возвращается ее глава Сэм Альтман, следует из сообщения на сайте компании. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:30
2024-03-09T03:30
2024-03-09T03:30
илон маск
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В совет директоров технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, возвращается ее глава Сэм Альтман, следует из сообщения на сайте компании. "Альтман... снова войдет в совет директоров OpenAI", - говорится в сообщении. Отмечается, что к совету директоров также присоединятся три новых члена: бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный вице-президент Sony Corporation Николь Селигман и глава компании Instacart Фиджи Симо. В другом заявлении OpenAI указывается, что юридическая компания WilmerHale завершила расследование обстоятельств увольнения гендиректора. Она установила, что поведение Альтмана не требовало его отстранения от должности. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html
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илон маск, sony corporation
Илон Маск, Sony Corporation
Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI
Разработчик ChatGPT Альтман вернется в совет директоров компании OpenAI
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В совет директоров технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, возвращается ее глава Сэм Альтман, следует из сообщения на сайте компании.
«
"Альтман... снова войдет в совет директоров OpenAI", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к совету директоров также присоединятся три новых члена: бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный вице-президент Sony Corporation
Николь Селигман и глава компании Instacart Фиджи Симо.
В другом заявлении OpenAI указывается, что юридическая компания WilmerHale завершила расследование обстоятельств увольнения гендиректора. Она установила, что поведение Альтмана не требовало его отстранения от должности.
Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана.
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Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
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