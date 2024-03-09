https://ria.ru/20240309/openai-1931971347.html

Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI

Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI - РИА Новости, 09.03.2024

Разработчик ChatGPT вернется в совет директоров OpenAI

В совет директоров технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, возвращается ее глава Сэм Альтман, следует из сообщения на сайте компании. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:30

2024-03-09T03:30

2024-03-09T03:30

илон маск

sony corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910490900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3313af8ebb2e9eca253dad6855d5fbe2.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В совет директоров технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, возвращается ее глава Сэм Альтман, следует из сообщения на сайте компании. "Альтман... снова войдет в совет директоров OpenAI", - говорится в сообщении. Отмечается, что к совету директоров также присоединятся три новых члена: бывший гендиректор Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сью Десмонд-Хеллман, бывший исполнительный вице-президент Sony Corporation Николь Селигман и глава компании Instacart Фиджи Симо. В другом заявлении OpenAI указывается, что юридическая компания WilmerHale завершила расследование обстоятельств увольнения гендиректора. Она установила, что поведение Альтмана не требовало его отстранения от должности. Об увольнении Альтмана с поста гендиректора стало известно в ноябре 2023 года. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Позднее OpenAI сообщила, что достигла соглашения с Альтманом о возвращении на пост гендиректора. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Альтман вернется в компанию, но не сразу займет пост в обновленном совете директоров, он также согласился на проведение внутреннего расследования обстоятельств его увольнения. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20240201/chatgpt-1924878904.html

https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

https://ria.ru/20240302/openai-1930627730.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, sony corporation