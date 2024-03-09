https://ria.ru/20240309/opasnost-1932038307.html

В ОАЭ объявили оранжевый уровень погодной опасности

В ОАЭ объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 09.03.2024

В ОАЭ объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:50

2024-03-09T16:50

2024-03-09T16:50

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ТУНИС, 9 мар - РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает интернет-портал газеты Khaleej Times. Отмечается, что с началом выходных в разных частях ОАЭ начал непрерывно идти сильный дождь, сопровождаемый мощными грозами. "Многие жители проснулись от шума ливней, темного неба и сильного ветра", - пишет газета. Местные власти порекомендовали жителям страны оставаться дома. Также в ОАЭ на данный момент отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные места отдыха. "Уровень "оранжевой" тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления", - добавляет Khaleej Times.

https://radiosputnik.ru/20240227/led-1929575546.html

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