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Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ - РИА Новости, 09.03.2024
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:57
2024-03-09T10:57
2024-03-09T14:16
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщили на сайте кабмина. "Продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", — подчеркнула пресс-служба правительства.Там добавили, что в таких зонах инвесторы смогут на льготных условиях реализовывать важные для экономики проекты.Новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Еще одну новую ОЭЗ — "Ростовскую" — создадут в Новочеркасске. Третья новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Во всех созданных особых экономических зонах будут работать промышленные предприятия.Кроме того, документ расширяет две действующие ОЭЗ.В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.ОЭЗ "Липецк" также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельхозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, саранск, новочеркасск, михаил мишустин
Экономика, Россия, Саранск, Новочеркасск, Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщили на сайте
кабмина.
«
"Продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", — подчеркнула пресс-служба правительства.
Путин поручил создать ОЭЗ в Белгородской области
Там добавили, что в таких зонах инвесторы смогут на льготных условиях реализовывать важные для экономики проекты.
Новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске
и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Еще одну новую ОЭЗ — "Ростовскую" — создадут в Новочеркасске
. Третья новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.
Во всех созданных особых экономических зонах будут работать промышленные предприятия.
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Кроме того, документ расширяет две действующие ОЭЗ.
В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.
ОЭЗ "Липецк" также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельхозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
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