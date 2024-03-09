https://ria.ru/20240309/oez-1931996635.html

Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ - РИА Новости, 09.03.2024

Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:57

2024-03-09T10:57

2024-03-09T14:16

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россия

саранск

новочеркасск

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщили на сайте кабмина. "Продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", — подчеркнула пресс-служба правительства.Там добавили, что в таких зонах инвесторы смогут на льготных условиях реализовывать важные для экономики проекты.Новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Еще одну новую ОЭЗ — "Ростовскую" — создадут в Новочеркасске. Третья новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Во всех созданных особых экономических зонах будут работать промышленные предприятия.Кроме того, документ расширяет две действующие ОЭЗ.В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.ОЭЗ "Липецк" также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельхозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.

https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930845472.html

россия

саранск

новочеркасск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, саранск, новочеркасск, михаил мишустин