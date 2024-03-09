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Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ - РИА Новости, 09.03.2024
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10:57 09.03.2024 (обновлено: 14:16 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/oez-1931996635.html
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ - РИА Новости, 09.03.2024
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:57
2024-03-09T14:16
экономика
россия
саранск
новочеркасск
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщили на сайте кабмина. &quot;Продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности&quot;, — подчеркнула пресс-служба правительства.Там добавили, что в таких зонах инвесторы смогут на льготных условиях реализовывать важные для экономики проекты.Новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Еще одну новую ОЭЗ — "Ростовскую" — создадут в Новочеркасске. Третья новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Во всех созданных особых экономических зонах будут работать промышленные предприятия.Кроме того, документ расширяет две действующие ОЭЗ.В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.ОЭЗ "Липецк" также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельхозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
https://ria.ru/20240213/oez-1927089136.html
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экономика, россия, саранск, новочеркасск, михаил мишустин
Экономика, Россия, Саранск, Новочеркасск, Михаил Мишустин
Мишустин подписал постановление о создании трех новых ОЭЗ

Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, сообщили на сайте кабмина.
«

"Продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности", — подчеркнула пресс-служба правительства.

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Там добавили, что в таких зонах инвесторы смогут на льготных условиях реализовывать важные для экономики проекты.
Новая ОЭЗ "Система" разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Еще одну новую ОЭЗ — "Ростовскую" — создадут в Новочеркасске. Третья новая ОЭЗ "Эммаусс" появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области.
Во всех созданных особых экономических зонах будут работать промышленные предприятия.
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Кроме того, документ расширяет две действующие ОЭЗ.
В существующую особую экономическую зону в Калужской области включат площадки, расположенные в Бабынинском муниципальном районе. Там планируют открыть три фармацевтических производства.
ОЭЗ "Липецк" также расширят за счет включения новой территории в Липецке. Там на площадке бывшего тракторного завода планируется создать производство сельхозмашин и прицепов, при этом вся необходимая инфраструктура уже существует.
Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.
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ЭкономикаРоссияСаранскНовочеркасскМихаил Мишустин
 
 
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