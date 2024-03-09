https://ria.ru/20240309/obstrel-1932086486.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T23:55

2024-03-09T23:55

2024-03-09T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

сцкк

нато

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928421460_0:121:1116:749_1920x0_80_0_0_ea72c1d1deaf74d3daf4abdbd7f89a29.jpg

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

донецк

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика