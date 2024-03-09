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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:55
2024-03-09T23:55
2024-03-09T23:55
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три 155-миллиметровых снаряда