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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932086486.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:55
2024-03-09T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
нато
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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украина
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в мире, донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три 155-миллиметровых снаряда

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККНАТОУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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