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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 09.03.2024
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21:07 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932071491.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:07
2024-03-09T21:07
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
сцкк
нато
донецк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Донецк подвергся обстрелам с 19.50 по 20.30, по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, сообщается, что в 13.40 на Старомихайловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
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горловка, в мире, сцкк, нато, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, СЦКК, НАТО, Донецк, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ДНР в СЦКК: ВСУ за 40 минут выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Донецк подвергся обстрелам с 19.50 по 20.30, по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, сообщается, что в 13.40 на Старомихайловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВ миреСЦККНАТОДонецкУкраина
 
 
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