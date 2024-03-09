https://ria.ru/20240309/obstrel-1932071491.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:07

2024-03-09T21:07

2024-03-09T21:07

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

сцкк

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Донецк подвергся обстрелам с 19.50 по 20.30, по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, сообщается, что в 13.40 на Старомихайловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

горловка

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, в мире, сцкк, нато, донецк, украина