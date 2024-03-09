Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
ДНР в СЦКК: ВСУ за 40 минут выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с 19.50 по 20.30 выпустили 23 снаряда по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Донецк подвергся обстрелам с 19.50 по 20.30, по городу выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, сообщается, что в 13.40 на Старомихайловку был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.