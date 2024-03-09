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В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 09.03.2024
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15:46 09.03.2024 (обновлено: 15:51 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932031342.html
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 09.03.2024
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы
Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:46
2024-03-09T15:51
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан. "Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ "Краснопартизанская школа города Ясиноватая" по улице Гагарина", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в результате утреннего обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ "Дворец культуры Никитовский" в Горловке.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы

Представительство в СЦКК: в ДНР при обстреле ВСУ повреждены школа и дом культуры

© Фото : Дмитрий Шевченко/ВКонтактеЗдание школы, поврежденное в результате атаки БПЛА в поселке Красный Партизан. 9 марта 2024
Здание школы, поврежденное в результате атаки БПЛА в поселке Красный Партизан. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : Дмитрий Шевченко/ВКонтакте
Здание школы, поврежденное в результате атаки БПЛА в поселке Красный Партизан. 9 марта 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан.
«
"Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ "Краснопартизанская школа города Ясиноватая" по улице Гагарина", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в результате утреннего обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ "Дворец культуры Никитовский" в Горловке.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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