https://ria.ru/20240309/obstrel-1932031342.html

В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы

В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 09.03.2024

В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы

Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:46

2024-03-09T15:46

2024-03-09T15:51

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932031656_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_6d06bd6ad7981e585ca2932b4f07778b.jpg

ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан. "Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ "Краснопартизанская школа города Ясиноватая" по улице Гагарина", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в результате утреннего обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ "Дворец культуры Никитовский" в Горловке.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк