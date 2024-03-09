https://ria.ru/20240309/obstrel-1932031342.html
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы - РИА Новости, 09.03.2024
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы
Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:46
2024-03-09T15:46
2024-03-09T15:51
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горловка
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вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Школа в поселке Красный Партизан в ДНР, а также дворец культуры в Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. Ранее представительство сообщило, что украинские войска в полдень сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку и Красный Партизан. "Населенный пункт Красный Партизан: в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА повреждена МБОУ "Краснопартизанская школа города Ясиноватая" по улице Гагарина", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в результате утреннего обстрела ВСУ повреждения были зафиксированы в МБУ "Дворец культуры Никитовский" в Горловке.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
горловка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В ДНР в поселке Красный Партизан при обстреле повреждено здание школы
Представительство в СЦКК: в ДНР при обстреле ВСУ повреждены школа и дом культуры