https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:56
2024-03-09T12:56
2024-03-09T14:13
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области", — написал он.Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице. По словам Ганчева, удары по двум грузовикам нанесли про помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО "Град ".В январе глава администрации сообщал, что под контролем России в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные территории в регионе. При этом российские военные постоянно продвигаются в Харьковской области, оттесняя украинскую армию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
ВСУ обстреляли грузовики с углем для Харьковской области, пострадал человек
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале
.
«
"Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области
", — написал он.
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Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице.
По словам Ганчева, удары по двум грузовикам нанесли про помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО "Град ".
В январе глава администрации сообщал, что под контролем России в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные территории в регионе.
При этом российские военные постоянно продвигаются в Харьковской области, оттесняя украинскую армию.
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