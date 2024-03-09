https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html

ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области

ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области - РИА Новости, 09.03.2024

ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области

Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T12:56

2024-03-09T12:56

2024-03-09T14:13

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области", — написал он.Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице. По словам Ганчева, удары по двум грузовикам нанесли про помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО "Град ".В январе глава администрации сообщал, что под контролем России в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные территории в регионе. При этом российские военные постоянно продвигаются в Харьковской области, оттесняя украинскую армию.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина