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ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области - РИА Новости, 09.03.2024
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12:56 09.03.2024 (обновлено: 14:13 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T12:56
2024-03-09T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области", — написал он.Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице. По словам Ганчева, удары по двум грузовикам нанесли про помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО "Град ".В январе глава администрации сообщал, что под контролем России в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные территории в регионе. При этом российские военные постоянно продвигаются в Харьковской области, оттесняя украинскую армию.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240309/zelenskaya-1931990779.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области

ВСУ обстреляли грузовики с углем для Харьковской области, пострадал человек

© Официальный канал Главы ВГА Харьковской области Виталия ГанчеваАвтомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
© Официальный канал Главы ВГА Харьковской области Виталия Ганчева
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли грузовики с углем, который предназначался для жителей Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
«
"Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области", — написал он.
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Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице.
По словам Ганчева, удары по двум грузовикам нанесли про помощи FPV-дронов, а затем из РСЗО "Град ".
В январе глава администрации сообщал, что под контролем России в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около двух тысяч человек, в том числе дети. ВСУ регулярно обстреливают освобожденные территории в регионе.
При этом российские военные постоянно продвигаются в Харьковской области, оттесняя украинскую армию.
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