https://ria.ru/20240309/obstrel-1931986458.html
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области
ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:10
2024-03-09T09:10
2024-03-09T09:11
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, село Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240308/pogibshie-1931911965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области
Жителей села Козинка попросили спуститься в укрытие из-за обстрела