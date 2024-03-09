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ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 09.03.2024 (обновлено: 09:11 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/obstrel-1931986458.html
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2024
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области
ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:10
2024-03-09T09:11
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, село Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240308/pogibshie-1931911965.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области

Жителей села Козинка попросили спуститься в укрытие из-за обстрела

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, село Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
При атаке ВСУ на белгородское село погибли два человека
8 марта, 15:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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