https://ria.ru/20240309/obstrel-1931986458.html

ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области

ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области - РИА Новости, 09.03.2024

ВСУ ведут обстрел села Козинка в Белгородской области

ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:10

2024-03-09T09:10

2024-03-09T09:11

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. ВСУ обстреливают село Козинка Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытие, сообщается в Telegram-канале МЧС региона. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, село Козинка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240308/pogibshie-1931911965.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)