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Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:36
2024-03-09T00:36
2024-03-09T00:36
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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего было выпущено 35 единиц различных боеприпасов. Сведения о раненых или жертвах среди мирных жителей не поступали.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов