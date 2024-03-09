https://ria.ru/20240309/obstrel-1931964284.html

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские войска за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:36

2024-03-09T00:36

2024-03-09T00:36

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четырнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Одиннадцать обстрелов - на донецком направлении. Три обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего было выпущено 35 единиц различных боеприпасов. Сведения о раненых или жертвах среди мирных жителей не поступали.

https://ria.ru/20240309/krivoy_rog-1931963183.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина