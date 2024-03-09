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В Армении на бутылочном заводе обрушилась печь, пострадали два человека
В Армении на бутылочном заводе обрушилась печь, пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2024
В Армении на бутылочном заводе обрушилась печь, пострадали два человека
Два человека госпитализированы в результате обрушения в субботу кирпичной печи на заводе по производству стеклянных бутылок в армянском городе Абовяне в 15... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T18:23
2024-03-09T18:23
2024-03-09T18:29
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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Два человека госпитализированы в результате обрушения в субботу кирпичной печи на заводе по производству стеклянных бутылок в армянском городе Абовяне в 15 километрах от Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении. Отмечается, что сигнал об инциденте на предприятии поступил на пульт дежурного центра кризисного управления Котайкской области днем 9 марта. На место были направлены отряды спасателей и оперативная группа Национального центра кризисного управления. "Выяснилось, что при пока неустановленных обстоятельствах во втором цехе завода обрушилась кирпичная печь. Двое пострадавших 1990 и 1977 года рождения были доставлены в медицинский центр Абовяна еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, котайкская область
В мире, Армения, Ереван, Котайкская область
В Армении на бутылочном заводе обрушилась печь, пострадали два человека
В Армении на бутылочном заводе обрушилась печь, пострадали два человека
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Два человека госпитализированы в результате обрушения в субботу кирпичной печи на заводе по производству стеклянных бутылок в армянском городе Абовяне в 15 километрах от Еревана, сообщили в спасательной службе МВД Армении.
Отмечается, что сигнал об инциденте на предприятии поступил на пульт дежурного центра кризисного управления Котайкской области
днем 9 марта. На место были направлены отряды спасателей и оперативная группа Национального центра кризисного управления.
"Выяснилось, что при пока неустановленных обстоятельствах во втором цехе завода обрушилась кирпичная печь. Двое пострадавших 1990 и 1977 года рождения были доставлены в медицинский центр Абовяна еще до прибытия спасателей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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