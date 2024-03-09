Разведчик раскрыл неожиданные детали отставки Нуланд
Риттер: Нуланд уходит в отставку из-за разногласий с Белым домом по Украине
© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост в связи с возникшими принципиальными разногласиями с курсом Белого дома по Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.
"Ее вызвали на ковер и сказали прекратить либо, если она не сможет этого сделать, подать в отставку. Она подала в отставку. Ее видение того, как мы должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать", — отметил он.
Риттер подчеркнул, что замгоссекретаря позволяла себе такую риторику, которая идет вразрез с нынешними возможностями и потребностями Вашингтона. В частности, добавил он, Нуланд заверяла Запад, что конгресс США одобрит новый пакет помощи Киеву. Кроме того, по мнению Риттера, она подначивала союзников Украины делать все более резкие заявления в адрес России. Таким образом, Нуланд отказалась прогибаться под новую политику Белого дома в отношении Украины, поделился он.
"В США подумали, что она слишком далеко зашла. Мы не можем всего этого обещать, так как Украина на грани краха, <…> мы уже почти в состоянии военного конфликта с Россией. Мы этого не хотим", — утверждает Риттер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.