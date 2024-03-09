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Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников - РИА Новости, 09.03.2024
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13:42 09.03.2024 (обновлено: 14:04 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/nigeriya-1932018245.html
Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников
Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников - РИА Новости, 09.03.2024
Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников
Власти Нигерии начали переговоры с бандитами, которые похитили по меньшей мере 287 школьников и учителей в центральном штате Кадуна, сообщает газета Punch. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:42
2024-03-09T14:04
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Нигерии начали переговоры с бандитами, которые похитили по меньшей мере 287 школьников и учителей в центральном штате Кадуна, сообщает газета Punch. В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных. "Переговоры об освобождении не менее чем 287 похищенных школьников и учителей… начались", - пишет газета. Отмечается, что для переговоров власти обратились к неназванному влиятельному посреднику, который имеет опыт успешных переговоров об освобождении похищенных бандитами. По данным газеты, нигерийские военные прочесывают близлежащие леса в поисках похищенных детей.
https://ria.ru/20240308/nigeriya-1931911066.html
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в мире, нигерия
В мире, Нигерия
Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников

Власти Нигерии начали переговоры с похитителями 287 школьников и учителей

© AP Photo / Sunday AlambaАрмия Нигерии патрулирует один из районов после похищения школьников в Западной Африке. 8 марта 2024
Армия Нигерии патрулирует один из районов после похищения школьников в Западной Африке. 8 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Армия Нигерии патрулирует один из районов после похищения школьников в Западной Африке. 8 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Нигерии начали переговоры с бандитами, которые похитили по меньшей мере 287 школьников и учителей в центральном штате Кадуна, сообщает газета Punch.
В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных.
Президент Нигерии Бола Тинубу - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Президент Нигерии поручил спасти похищенных школьников
8 марта, 15:33
"Переговоры об освобождении не менее чем 287 похищенных школьников и учителей… начались", - пишет газета.
Отмечается, что для переговоров власти обратились к неназванному влиятельному посреднику, который имеет опыт успешных переговоров об освобождении похищенных бандитами.
По данным газеты, нигерийские военные прочесывают близлежащие леса в поисках похищенных детей.
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
В Нигерии похитили более ста школьников
5 июля 2021, 14:50
 
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