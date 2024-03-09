https://ria.ru/20240309/nigeriya-1932018245.html

Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников

Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников - РИА Новости, 09.03.2024

Власти Нигерии ведут переговоры с бандитами, похитившими школьников

Власти Нигерии начали переговоры с бандитами, которые похитили по меньшей мере 287 школьников и учителей в центральном штате Кадуна, сообщает газета Punch. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:42

2024-03-09T13:42

2024-03-09T14:04

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нигерия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти Нигерии начали переговоры с бандитами, которые похитили по меньшей мере 287 школьников и учителей в центральном штате Кадуна, сообщает газета Punch. В четверг издание Daily Post сообщило, что более 200 школьников были похищены бандитами в центральном нигерийском штате Кадуна. Бандиты совершили нападение, подъехав к школе на велосипедах и открыв стрельбу. Президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что поручил службам безопасности и разведке провести операцию по освобождению похищенных. "Переговоры об освобождении не менее чем 287 похищенных школьников и учителей… начались", - пишет газета. Отмечается, что для переговоров власти обратились к неназванному влиятельному посреднику, который имеет опыт успешных переговоров об освобождении похищенных бандитами. По данным газеты, нигерийские военные прочесывают близлежащие леса в поисках похищенных детей.

https://ria.ru/20240308/nigeriya-1931911066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия