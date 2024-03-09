https://ria.ru/20240309/nato-1932058316.html

СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО

СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО - РИА Новости, 09.03.2024

СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО

Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T19:11

2024-03-09T19:11

2024-03-09T22:06

в мире

сша

россия

южная каролина

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса."Столицам (европейских стран НАТО. — Прим. ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа", — говорится в публикации.Один из европейских дипломатов заявил, что комментарии Дональда Трампа о членстве США в НАТО, бесспорно, беспокоят. По его словам, "никто не знает, что будет дальше".Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишний раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. По его мнению, европейским странам — членам НАТО необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода Соединенных Штатов из альянса."Если США выйдут, то образуется огромная дыра", — подчеркнул он.Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в НАТО должна заставить европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям времени.Бывший президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять им (России. — Прим. ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html

https://ria.ru/20240221/bayden-1928637827.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html

сша

россия

южная каролина

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в мире, сша, россия, южная каролина, нато, дональд трамп