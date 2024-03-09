СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО
Telegraph: дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса
Флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса.
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"Столицам (европейских стран НАТО. — Прим. ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа", — говорится в публикации.
Один из европейских дипломатов заявил, что комментарии Дональда Трампа о членстве США в НАТО, бесспорно, беспокоят. По его словам, "никто не знает, что будет дальше".
Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишний раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. По его мнению, европейским странам — членам НАТО необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода Соединенных Штатов из альянса.
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"Если США выйдут, то образуется огромная дыра", — подчеркнул он.
Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в НАТО должна заставить европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям времени.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
Экс-президент добавил, что он будет "одобрять им (России. — Прим. ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.