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СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО - РИА Новости, 09.03.2024
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19:11 09.03.2024 (обновлено: 22:06 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/nato-1932058316.html
СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО
СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО
Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:11
2024-03-09T22:06
в мире
сша
россия
южная каролина
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса.&quot;Столицам (европейских стран НАТО. — Прим. ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа&quot;, — говорится в публикации.Один из европейских дипломатов заявил, что комментарии Дональда Трампа о членстве США в НАТО, бесспорно, беспокоят. По его словам, "никто не знает, что будет дальше".Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишний раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. По его мнению, европейским странам — членам НАТО необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода Соединенных Штатов из альянса.&quot;Если США выйдут, то образуется огромная дыра&quot;, — подчеркнул он.Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в НАТО должна заставить европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям времени.Бывший президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять им (России. — Прим. ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html
https://ria.ru/20240221/bayden-1928637827.html
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сша
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в мире, сша, россия, южная каролина, нато, дональд трамп
В мире, США, Россия, Южная Каролина, НАТО, Дональд Трамп
СМИ: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО

Telegraph: дипломаты НАТО призвали Европу готовиться к выходу США из альянса

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Европейские государства — члены НАТО должны готовиться к сценарию, при котором США выйдут из альянса, заявили газете Telegraph ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса.
«

"Столицам (европейских стран НАТО. — Прим. ред.) нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа", — говорится в публикации.

Московский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Вчера, 13:10
Один из европейских дипломатов заявил, что комментарии Дональда Трампа о членстве США в НАТО, бесспорно, беспокоят. По его словам, "никто не знает, что будет дальше".
Другой дипломат отметил, что слова Трампа лишний раз подчеркнули "чрезмерную зависимость" Европы от США. По его мнению, европейским странам — членам НАТО необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода Соединенных Штатов из альянса.
«

"Если США выйдут, то образуется огромная дыра", — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Байден раскритиковал высказывания Трампа о НАТО
21 февраля, 08:33
Третий дипломат заявил, что неизвестность вокруг членства США в НАТО должна заставить европейские столицы задуматься о том, соответствует ли их текущее военное планирование требованиям времени.
Бывший президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что может в случае победы на ноябрьских выборах созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.
Экс-президент добавил, что он будет "одобрять им (России. — Прим. ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
8 марта, 18:33
 
В миреСШАРоссияЮжная КаролинаНАТОДональд Трамп
 
 
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