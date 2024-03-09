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"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
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13:10 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/nato-1932013012.html
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией - РИА Новости, 09.03.2024
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией
Североатлантический альянс не вступит в прямое военное столкновение с Россией для защиты Украины, пишет обозреватель журнала American Conservative Дэниел... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:10
2024-03-09T13:10
украина
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не вступит в прямое военное столкновение с Россией для защиты Украины, пишет обозреватель журнала American Conservative Дэниел Депетрис."Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли она загорится желанием завтра. И Путин это знает", — отметил он.По мнению Депетриса, альянсу пора честно признаться Украине, что ее не ждут в организации. Он добавил, что ни США, ни Германия, ни Великобритания не готовы рисковать национальной безопасностью ради спасения Киева."Вместо того, чтобы выложить Украине все начистоту (что у Запада нет ни малейшего резона воевать с Россией за Украину), он предпочитает поддерживать надежды Украины на плаву причудливым сочетанием витиеватых фраз, одобрительного похлопывания по плечу и добродетельной показухи", — заключил колумнист.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html
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украина, россия, москва, владимир путин, нато
Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Путин знает": в США сделали неожиданное заявление о войне НАТО с Россией

AC: НАТО не пойдет на прямое военное столкновение с Россией ради Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец
Московский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. В центре: Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс не вступит в прямое военное столкновение с Россией для защиты Украины, пишет обозреватель журнала American Conservative Дэниел Депетрис.
"Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли она загорится желанием завтра. И Путин это знает", — отметил он.
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По мнению Депетриса, альянсу пора честно признаться Украине, что ее не ждут в организации. Он добавил, что ни США, ни Германия, ни Великобритания не готовы рисковать национальной безопасностью ради спасения Киева.
"Вместо того, чтобы выложить Украине все начистоту (что у Запада нет ни малейшего резона воевать с Россией за Украину), он предпочитает поддерживать надежды Украины на плаву причудливым сочетанием витиеватых фраз, одобрительного похлопывания по плечу и добродетельной показухи", — заключил колумнист.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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