https://ria.ru/20240309/nagrady-1932023328.html

Минобороны наградило активистов, оказывающих поддержку военным на СВО

Минобороны наградило активистов, оказывающих поддержку военным на СВО - РИА Новости, 09.03.2024

Минобороны наградило активистов, оказывающих поддержку военным на СВО

Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин в Центральном Доме Российской Армии... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:33

2024-03-09T14:33

2024-03-09T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

виктор горемыкин

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин в Центральном Доме Российской Армии имени Фрунзе наградил общественных активистов, оказывающих поддержку Вооруженным силам Российской Федерации в спецоперации. Горемыкин встретился с наиболее активными гражданами и представителями организаций, оказывающими поддержку подразделениям Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации, и ответил на вопросы, интересующие участников мероприятия, а также вручил 9 активистам ведомственные награды Минобороны: медали "За помощь и милосердие", а также "За веру и служение Отечеству". "Министерство обороны Российской Федерации выражает благодарность всем активистам, как общественным организациям, так и гражданам России, которые поддерживают наших военнослужащих - участников специальной военной операции и помогают нам. Эта помощь заслуживает глубокого уважения и признания. Полагаю, что сегодня ваше бескорыстие, добросердечие и поистине гражданский подвиг оценены не только министерством обороны Российской Федерации, но и всеми гражданами нашей страны и особенно военнослужащими - участниками специальной военной операции", - генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он отметил, что военнослужащие получают поддержку от неравнодушных соотечественников, порой совершенно далеких от военного ремесла, - это родители участников специальной военной операции, супруги, братья и сестры и просто обычные граждане, "ведомые зовом своих благородных сердец". Российские бойцы чувствуют поддержку всего нашего народа, его заботу и внимание, это много для них значит, потому что "победа на поле боя достигается не только силой оружия, но и силой добра воина". "Практически с первых дней специальной военной операции граждане России и также общественные организации оказывают помощь и поддержку нашим воинам. Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные, или так называемые блиндажные свечи, и печи, вяжут теплые вещи, направляют много другого имущества в зону специальной военной операции - это автомобили, квадрокоптеры, квадроциклы, генераторы", - подчеркнул заместитель министра обороны РФ. Он добавил, что бойцы ежедневно на передовой и в военных госпиталях получают письма и рисунки от юношеских, детских организаций, от детей и юнармейцев. Среди награжденных: гендиректор ООО "АВ-Комплекс" Ирина Евстифеева, чей коллектив регулярно отправляет на фронт автомобили и средства защиты, глава межрегиональной общественной организации "Кремль" Леонид Карманов, под чьим руководством на фронт регулярно доставляют тактическую обувь, рации, коптеры, тепловые пушки, проводят концерты известных артистов, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и руководитель волонтерского движения "За Мир", участники которого собирают маскировочные сети, коллиматорные прицелы и окопные свечи, а также руководителя центра помощи фронту Сергиева Посада Елену Саломатину и главу центра помощи фронта "Обелиск" Наталью Фрыкину, под чьим руководством организован швейный цех, направивший на фронт более 2 тысяч носилок, 4,5 тысячи эвакуационных строп, более 1,3 тысячи масксетей. Кроме того, генерал-полковник Горемыкин наградил председателя Московского отделения Союза ветеранов Железнодорожных войск Виктора Якименко за поставку планшетов, коптеров, поддержку раненых в госпиталях и иеромонаха Макария за службу в одних рядах с бойцами. Общий объем помощи, оказанной в 2022-2023 годах награжденными гражданами и организациями, превышает десятки тысяч квадрокоптеров, более тысячи автомобилей и многих других необходимых в зоне СВО вещей.

https://ria.ru/20240309/svo-1931998600.html

https://ria.ru/20240308/otpravka-1931926368.html

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html

https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, виктор горемыкин, общероссийский народный фронт