https://ria.ru/20240309/muradov-1931971840.html

Постпред Крыма объяснил заявления Макрона по вводу войск на Украину

Постпред Крыма объяснил заявления Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 09.03.2024

Постпред Крыма объяснил заявления Макрона по вводу войск на Украину

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал истерикой и глупостью заявления... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:44

2024-03-09T03:44

2024-03-09T03:44

эммануэль макрон

украина

россия

франция

георгий мурадов

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал истерикой и глупостью заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода французских войск на территорию Украины. Ранее депутат Нацсобрания Франции, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV заявил, что Макрон готовит общественное мнение к тому, что если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, то Париж может ввести туда войска. "Это высказывание Макрона - скорее, не ультиматум, а истерика и глупость. Если бы он как президент беспокоился о судьбе и существовании своего государства, то таких странных, по меньшей мере, для политика столь высокого уровня заявлений не делал. Так агрессивно вести дело к эскалации отношений с Россией, вплоть до ядерного конфликта, могут только безумные люди", - сказал Мурадов РИА Новости. По его словам, не Макрону рассуждать о том, как России решать вопросы специальной военной операции, ведущейся в том числе для "защиты русскоязычного населения и, по существу, защиты исторической России от неонацистской оккупации". "Пусть Макрон разбирается с проблемами своего населения в самой Франции или защищает права французов в соседних странах. Благо, их пока там никто не пытается уничтожить, как это делают киевские нацисты в отношении русских на их исторических землях", - сказал Мурадов. Постпред напомнил, как Париж готовил военный ответ в связи с нарушениями языковых прав франкофонов в Канаде в начале 1970-х годов. "Представляю себе, чем бы кончилось дело, если бы канадцы не приняли французский язык в качестве второго государственного. Неужели Макрон считает, что с русскими можно делать что угодно там, где они живут веками? Опасное заблуждение. Не трогайте русских! Мы сами разберемся с нацистами, засевшими во власти в Киеве", - подчеркнул постпред. Ранее Макрон сообщал, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Позднее он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240307/makron-1931784051.html

https://ria.ru/20240306/preduprezhdenie-1931353049.html

https://ria.ru/20240303/nato-1930897636.html

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

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эммануэль макрон, украина, россия, франция, георгий мурадов, владимир путин