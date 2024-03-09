https://ria.ru/20240309/moshenniki-1932081048.html

На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных

На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных - РИА Новости, 09.03.2024

На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных

Правоохранители задержали мошенников, которые под видом сотрудников военкомата вымогали деньги у военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна" со... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:40

2024-03-09T22:40

2024-03-09T22:40

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мошенников, которые под видом сотрудников военкомата вымогали деньги у военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Мошенники работали в Киеве. В состав группы входило четыре человека. Трое представлялись сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), один полицейским. Своим жертвам они угрожали физической расправой и отправкой на фронт в зону боевых действий", - приводит слова источника "Страна". По словам источника издания, при задержании у подозреваемых изъяли пистолет, ружье и четыре тысячи долларов. Против них возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240229/moshenniki-1930160221.html

https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927714664.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины