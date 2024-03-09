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На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных - РИА Новости, 09.03.2024
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22:40 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1932081048.html
На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных
На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных - РИА Новости, 09.03.2024
На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных
Правоохранители задержали мошенников, которые под видом сотрудников военкомата вымогали деньги у военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна" со... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:40
2024-03-09T22:40
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мошенников, которые под видом сотрудников военкомата вымогали деньги у военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Мошенники работали в Киеве. В состав группы входило четыре человека. Трое представлялись сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), один полицейским. Своим жертвам они угрожали физической расправой и отправкой на фронт в зону боевых действий", - приводит слова источника "Страна". По словам источника издания, при задержании у подозреваемых изъяли пистолет, ружье и четыре тысячи долларов. Против них возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240229/moshenniki-1930160221.html
https://ria.ru/20240216/zaderzhanie-1927714664.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине мошенники под видом военкомов вымогали деньги у военнообязанных

На Украине мошенники под видом военкоматов вымогали деньги у военнообязанных

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мошенников, которые под видом сотрудников военкомата вымогали деньги у военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«
"Мошенники работали в Киеве. В состав группы входило четыре человека. Трое представлялись сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), один полицейским. Своим жертвам они угрожали физической расправой и отправкой на фронт в зону боевых действий", - приводит слова источника "Страна".
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Мошенники не смогли выманить 150 тысяч рублей у жены участника СВО из Орла
29 февраля, 11:36
По словам источника издания, при задержании у подозреваемых изъяли пистолет, ружье и четыре тысячи долларов. Против них возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Задержанным грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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