https://ria.ru/20240309/miting-1932082706.html

В Тель-Авиве протестующих разгоняет конная полиция

В Тель-Авиве протестующих разгоняет конная полиция - РИА Новости, 09.03.2024

В Тель-Авиве протестующих разгоняет конная полиция

Конный отряд полиции Израиля разгоняет толпу антиправительственных активистов, которым частично удалось заблокировать центральное шоссе Тель-Авива, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:59

2024-03-09T22:59

2024-03-09T22:59

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биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Конный отряд полиции Израиля разгоняет толпу антиправительственных активистов, которым частично удалось заблокировать центральное шоссе Тель-Авива, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее сотни активистов, протестующих против политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, собрались на одном из центральных перекрестков Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Полиция полностью контролировала акцию протеста, оцепив территорию митинга. Спустя час толпа двинулась к центральному шоссе Аялон и частично заблокировала движение. На месте работает конная полиция, которая силой выдавливает людей с проезжей части. Десятки людей сосредоточились на подступах к проезжей части, размахивая флагами и выкрикивая лозунги с призывом к проведению досрочных выборов. В паре кварталов от шоссе проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС в секторе Газа. На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 7 октября и последующей эскалации конфликта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в центре Тель-Авива против правительства Израиля Сотни активистов собрались в центре Тель-Авива на митинг против правительства Израиля 2024-03-09T22:59 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тель-авив, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году