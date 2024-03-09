https://ria.ru/20240309/miting-1932073389.html
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 09.03.2024
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
Сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, движение на одном из центральных перекрестков города перекрыто, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:32
2024-03-09T21:32
2024-03-09T21:55
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, движение на одном из центральных перекрестков города перекрыто, сообщает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые полностью оцепили толпу и выставили заграждения. Митинг пока проходит без столкновений и задержаний, однако всех больше протестующих подтягиваются со всех направлений, держа в руках национальные флаги и скандируя лозунги с призывом к отставке премьера Биньямина Нетаньяху. На соседней улице проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС в секторе Газа. На этих акция, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Ранее в субботу офис Нетаньяху сообщил, что движение ХАМАС на текущем этапе не заинтересовано в заключении сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, добавив, что Израиль продолжает контакты с посредниками в попытках преодолеть разногласия.
https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html
https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932074851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9f117c48d17475ff60833e58d9d383e.jpg
Митинг в центре Тель-Авива против правительства Израиля
Сотни активистов собрались в центре Тель-Авива на митинг против правительства Израиля
2024-03-09T21:32
true
PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг
Сотни активистов митингуют против правительства в центре Тель-Авива
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, движение на одном из центральных перекрестков города перекрыто, сообщает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые полностью оцепили толпу и выставили заграждения.
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Митинг пока проходит без столкновений и задержаний, однако всех больше протестующих подтягиваются со всех направлений, держа в руках национальные флаги и скандируя лозунги с призывом к отставке премьера Биньямина Нетаньяху
.
На соседней улице проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС
в секторе Газа. На этих акция, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников.
В последние недели в Израиле
возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Ранее в субботу офис Нетаньяху сообщил, что движение ХАМАС на текущем этапе не заинтересовано в заключении сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, добавив, что Израиль продолжает контакты с посредниками в попытках преодолеть разногласия.
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