https://ria.ru/20240309/miting-1932073389.html

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг - РИА Новости, 09.03.2024

В Тель-Авиве начался антиправительственный митинг

Сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, движение на одном из центральных перекрестков города перекрыто, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:32

2024-03-09T21:32

2024-03-09T21:55

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

тель-авив

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Сотни активистов собрались на митинг против правительства Израиля в центре Тель-Авива, движение на одном из центральных перекрестков города перекрыто, сообщает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте сосредоточены крупные силы полиции, которые полностью оцепили толпу и выставили заграждения. Митинг пока проходит без столкновений и задержаний, однако всех больше протестующих подтягиваются со всех направлений, держа в руках национальные флаги и скандируя лозунги с призывом к отставке премьера Биньямина Нетаньяху. На соседней улице проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС в секторе Газа. На этих акция, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников. В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 2023 года и последующей эскалации конфликта. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек. Ранее в субботу офис Нетаньяху сообщил, что движение ХАМАС на текущем этапе не заинтересовано в заключении сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, добавив, что Израиль продолжает контакты с посредниками в попытках преодолеть разногласия.

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

https://ria.ru/20240309/konflikt-1915630213.html

израиль

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в центре Тель-Авива против правительства Израиля Сотни активистов собрались в центре Тель-Авива на митинг против правительства Израиля 2024-03-09T21:32 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году