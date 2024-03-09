https://ria.ru/20240309/ministerstva-1932022638.html

Украинскому кабмину грозит серьезное сокращение, пишут СМИ

Украинскому кабмину грозит серьезное сокращение, пишут СМИ - РИА Новости, 09.03.2024

Украинскому кабмину грозит серьезное сокращение, пишут СМИ

Украинские власти по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся, в первую очередь сокращения... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:30

2024-03-09T14:30

2024-03-09T14:32

в мире

киев

украина

сша

даниил гетманцев

денис шмыгаль

новые времена

евросоюз

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские власти по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся, в первую очередь сокращения коснутся ведомств, курирующих социальную сферу, сообщает украинское издание "Новое время". Как заявлял ранее украинки парламентарий Даниил Гетманцев, украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. "В ближайшие месяцы украинский кабмин ждут серьезные сокращения. Речь идет о расформировании не менее 5 министерств из 19 имеющихся. Об этом рассказали источники в Офисе президента (ОП), а также в парламентской фракции партии "Слуга народа", - говорится сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что изменения реализуют, если станет вопрос сэкономить государственные деньги. Часть функций сокращенных министерств перейдет, по данным издания, в управление офиса премьера, в так называемый Центр правительства. В частности речь идет о "социальных" министерствах, чьи функции фактически способны выполнять другие ведомства, пояснили источники СМИ. При этом, несмотря на слухи, вопрос замены самого премьера не стоит, поскольку он устраивает Офис Зеленского, добавляется в сообщении. Кроме того, как напоминает издание, сам премьер на днях анонсировал сокращение правительства на треть и соответственного госслужащих, однако не привел конкретики по данному вопросу.

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240220/azarov-1928375529.html

киев

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, даниил гетманцев, денис шмыгаль, новые времена, евросоюз, мвф