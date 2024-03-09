https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

"Что с ним случилось?" На Западе шокированы заявлением Макрона о России

"Что с ним случилось?" На Западе шокированы заявлением Макрона о России - РИА Новости, 09.03.2024

"Что с ним случилось?" На Западе шокированы заявлением Макрона о России

Французские СМИ и политики не понимают, зачем президент страны Эммануэль Макрон произносит воинственные речи о России, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T18:08

2024-03-09T18:08

2024-03-09T18:08

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Французские СМИ и политики не понимают, зачем президент страны Эммануэль Макрон произносит воинственные речи о России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran."Французские медиа, даже та их часть, которая симпатизирует Макрону, говорят, что это абсолютное безумие. Они задаются вопросом: "Что случилось? Почему он говорит такие безумные вещи?" — рассказал эксперт.По его словам, французские депутаты, с которыми президент Пятой республики делился планами отправки войск на Украину, были шокированы его речью и вышли из здания парламента с потерянным видом. План Макрона не одобрили даже члены его партии, уточнил Меркурис.Ранее президент Франции сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Позднее он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что значительная часть стран — участниц парижского мероприятия сохраняет достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932040362.html

https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон