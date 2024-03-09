https://ria.ru/20240309/lufthansa-1932021901.html

Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки

Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки - РИА Новости, 09.03.2024

Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки

Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:16

2024-03-09T14:16

2024-03-09T14:51

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германия

lufthansa

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние два дня авиакомпании удалось выполнить всего 10-20% от всех запланированных рейсов, сообщает новостной портал Tagesschau. "Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку... Сотрудники вернулись на работу к началу смены в 7.10 (9.10 - мск.)... За последние два дня удалось реализовать всего от 10% до 20% запланированных рейсов", - пишет Tagesschau со ссылкой на авиакомпанию. Отмечается, что, несмотря на возобновление работы персонала, авиакомпании предупреждают о возможных отменах рейсов. Ранее сообщалось, что второй по величине профсоюз Германии Ver.di объявил об очередной забастовке наземного персонала флагманской авиакомпании страны Lufthansa: она запланирована на 7-8 марта. По словам профсоюза, авиакомпания не удовлетворила их главное требование, состоящее в повышении выплат на 12,5%, но не менее чем на 500 евро. Пятый раунд переговоров пройдет 13-14 марта.

https://ria.ru/20230302/samolet-1855298214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, lufthansa