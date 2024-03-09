Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки
Персонал Lufthansa прекратил забастовку, были отменены 80 процентов рейсов
© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние два дня авиакомпании удалось выполнить всего 10-20% от всех запланированных рейсов, сообщает новостной портал Tagesschau.
"Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку... Сотрудники вернулись на работу к началу смены в 7.10 (9.10 - мск.)... За последние два дня удалось реализовать всего от 10% до 20% запланированных рейсов", - пишет Tagesschau со ссылкой на авиакомпанию.
Отмечается, что, несмотря на возобновление работы персонала, авиакомпании предупреждают о возможных отменах рейсов.
Ранее сообщалось, что второй по величине профсоюз Германии Ver.di объявил об очередной забастовке наземного персонала флагманской авиакомпании страны Lufthansa: она запланирована на 7-8 марта. По словам профсоюза, авиакомпания не удовлетворила их главное требование, состоящее в повышении выплат на 12,5%, но не менее чем на 500 евро. Пятый раунд переговоров пройдет 13-14 марта.