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Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки - РИА Новости, 09.03.2024
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14:16 09.03.2024 (обновлено: 14:51 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/lufthansa-1932021901.html
Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки
Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки - РИА Новости, 09.03.2024
Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки
Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T14:16
2024-03-09T14:51
в мире
германия
lufthansa
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние два дня авиакомпании удалось выполнить всего 10-20% от всех запланированных рейсов, сообщает новостной портал Tagesschau. "Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку... Сотрудники вернулись на работу к началу смены в 7.10 (9.10 - мск.)... За последние два дня удалось реализовать всего от 10% до 20% запланированных рейсов", - пишет Tagesschau со ссылкой на авиакомпанию. Отмечается, что, несмотря на возобновление работы персонала, авиакомпании предупреждают о возможных отменах рейсов. Ранее сообщалось, что второй по величине профсоюз Германии Ver.di объявил об очередной забастовке наземного персонала флагманской авиакомпании страны Lufthansa: она запланирована на 7-8 марта. По словам профсоюза, авиакомпания не удовлетворила их главное требование, состоящее в повышении выплат на 12,5%, но не менее чем на 500 евро. Пятый раунд переговоров пройдет 13-14 марта.
https://ria.ru/20230302/samolet-1855298214.html
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в мире, германия, lufthansa
В мире, Германия, Lufthansa
Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки

Персонал Lufthansa прекратил забастовку, были отменены 80 процентов рейсов

© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предупредительная забастовка наземного персонала флагманской авиакомпании ФРГ Lufthansa, которая началась в четверг, завершилась в субботу утром, за последние два дня авиакомпании удалось выполнить всего 10-20% от всех запланированных рейсов, сообщает новостной портал Tagesschau.
"Наземный персонал Lufthansa прекратил двухдневную предупредительную забастовку... Сотрудники вернулись на работу к началу смены в 7.10 (9.10 - мск.)... За последние два дня удалось реализовать всего от 10% до 20% запланированных рейсов", - пишет Tagesschau со ссылкой на авиакомпанию.
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Отмечается, что, несмотря на возобновление работы персонала, авиакомпании предупреждают о возможных отменах рейсов.
Ранее сообщалось, что второй по величине профсоюз Германии Ver.di объявил об очередной забастовке наземного персонала флагманской авиакомпании страны Lufthansa: она запланирована на 7-8 марта. По словам профсоюза, авиакомпания не удовлетворила их главное требование, состоящее в повышении выплат на 12,5%, но не менее чем на 500 евро. Пятый раунд переговоров пройдет 13-14 марта.
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