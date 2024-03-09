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Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi - РИА Новости, 09.03.2024
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19:44 09.03.2024 (обновлено: 20:03 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/lozung-1932063151.html
Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi
Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi - РИА Новости, 09.03.2024
Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi
Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали на десять суток за название сети Wi-Fi, следует из базы данных... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:44
2024-03-09T20:03
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали на десять суток за название сети Wi-Fi, следует из базы данных Никулинского районного суда.Уточняется, что Тарасов назвал свою сеть Wi-Fi пропагандистским лозунгом украинских националистов. К сети мог получить доступ неограниченный круг лиц.Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Тарасову назначили административный арест на десять суток. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него роутер.В январе 2024 года Минюст включил УНРА (Украинскую народно-революционную армию), УПА* (Украинскую повстанческую армию*), УНС* (Украинскую народную самооборону*), ОУН* (Организацию украинских националистов*) в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соответствии с законодательством, за участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность.* Запрещенные в России экстремистские организации
https://ria.ru/20230707/arest-1882768713.html
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общество, россия
Общество, Россия
Студента МГУ арестовали за название сети Wi-Fi

Студента МГУ арестовали на десять суток за лозунг в названии сети Wi-Fi

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Студента Московского государственного университета имени Ломоносова Олега Тарасова арестовали на десять суток за название сети Wi-Fi, следует из базы данных Никулинского районного суда.
Уточняется, что Тарасов назвал свою сеть Wi-Fi пропагандистским лозунгом украинских националистов. К сети мог получить доступ неограниченный круг лиц.
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Рэпера Пашу Техника арестовали за демонстрацию нацистской символики
7 июля 2023, 12:38
Студента признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики. Тарасову назначили административный арест на десять суток. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали у него роутер.
В январе 2024 года Минюст включил УНРА (Украинскую народно-революционную армию), УПА* (Украинскую повстанческую армию*), УНС* (Украинскую народную самооборону*), ОУН* (Организацию украинских националистов*) в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соответствии с законодательством, за участие или пропаганду деятельности этих организаций, а также их атрибутики, символики или лозунгов также предусмотрена ответственность.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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