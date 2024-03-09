Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО
Константинов назвал Крым приоритетной целью для НАТО и ВСУ в Черном море
Вид на Ялту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом является, прежде всего, Крымский полуостров.
В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись от государственной границы РФ. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителя Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
"Не следует забывать о высочайшем символическом значении Крыма, как видим, не только для нас. Цель авиации стран НАТО в замкнутой акватории Черного моря – разведывательная, и нетрудно догадаться, кому потом передаются все собранные данные и для чего. Нашему противнику нужны хоть какие-то военные успехи, и Крым для них в Черном море — приоритетная цель", — сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".