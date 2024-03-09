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Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО - РИА Новости, 09.03.2024
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13:38 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/krym-1932017770.html
Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО
Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО - РИА Новости, 09.03.2024
Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:38
2024-03-09T13:38
россия
украина
севастополь
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом является, прежде всего, Крымский полуостров. В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись от государственной границы РФ. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителя Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27. "Не следует забывать о высочайшем символическом значении Крыма, как видим, не только для нас. Цель авиации стран НАТО в замкнутой акватории Черного моря – разведывательная, и нетрудно догадаться, кому потом передаются все собранные данные и для чего. Нашему противнику нужны хоть какие-то военные успехи, и Крым для них в Черном море — приоритетная цель", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, страны НАТО по отношению к России "ведут себя как мерзавцы". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, нато, оон, су-30, су-27, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Путин, НАТО, ООН, Су-30, Су-27, В мире
Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО

Константинов назвал Крым приоритетной целью для НАТО и ВСУ в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом является, прежде всего, Крымский полуостров.
В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись от государственной границы РФ. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителя Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Крыму назвали появление авиации НАТО над Черным морем агрессией
Вчера, 07:36
"Не следует забывать о высочайшем символическом значении Крыма, как видим, не только для нас. Цель авиации стран НАТО в замкнутой акватории Черного моря – разведывательная, и нетрудно догадаться, кому потом передаются все собранные данные и для чего. Нашему противнику нужны хоть какие-то военные успехи, и Крым для них в Черном море — приоритетная цель", — сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, страны НАТО по отношению к России "ведут себя как мерзавцы".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Крыму указали на психоз Киева
7 марта, 01:09
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновВладимир ПутинНАТОООНСу-30Су-27В мире
 
 
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