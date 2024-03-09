https://ria.ru/20240309/krym-1932017770.html

Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО

Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО - РИА Новости, 09.03.2024

Глава парламента Крыма назвал полуостров приоритетной целью для НАТО

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:38

2024-03-09T13:38

2024-03-09T13:38

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украина

севастополь

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что страны НАТО отправляют свою авиацию в Черное море для разведывательных целей, их приоритетом является, прежде всего, Крымский полуостров. В среду Министерство обороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись от государственной границы РФ. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителя Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27. "Не следует забывать о высочайшем символическом значении Крыма, как видим, не только для нас. Цель авиации стран НАТО в замкнутой акватории Черного моря – разведывательная, и нетрудно догадаться, кому потом передаются все собранные данные и для чего. Нашему противнику нужны хоть какие-то военные успехи, и Крым для них в Черном море — приоритетная цель", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, страны НАТО по отношению к России "ведут себя как мерзавцы". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240309/krym-1931979223.html

https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, нато, оон, су-30, су-27, в мире